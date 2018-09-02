Ни минуты спокойствия: «Салават» начал сезон с волевой победы

Posted 2 сентября 2018, 19:50
Published 2 сентября 2018, 19:50
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
«Салават Юлаев» в своем духе – поехал в сезон на танке по минному полю. Чемпионат только начался, а уфимцы уже нашли себе приключения. Такие концовки, как в игре с «Динамо», уже не удивляют башкирскую публику, зато продолжают нравиться нейтральному зрителю.
Действительно – «бело-голубые» ведут 2:0 после 50 минут матча и им надо просто спокойно доиграть, но парни в зеленой форме не согласны и совершают небольшой подвиг. Всему ведь есть свои причины и следствия. Проспойлерив концовку, начнем разбираться с игрой с самого начала.
Прежде всего – обе команды пока только осваиваются сами с собой, и определенные колебания и непонимания в первые 5-10 игр вполне естественны. У «Динамо» все тот же главный тренер Владимир Воробьев, которому в прошлом сезоне до выхода в плей-офф отчаянно не хватало хороших нападающих. Это же не дело, когда ведущий бомбардир команды – 36-летний защитник Илья Никулин. В межсезонье «Динамо» подкачалось форвардами сильнее всех на Западе как минимум – Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Патрик Закриссон. Все они были лидерами в своих бывших командах, все они способны выбивать 40+ очков за сезон.
Даже Афиногенов, несмотря свой возраст – знаменитому «безумному Максу» завтра исполнится 39 лет! Скорость уже не та, но физическая форма и катание позволяют Афиногенову не только ловко просачиваться через оборону, но и толкаться на пятаке.
Тем не менее, «Динамо» выглядело растерянно. Тот состав, который не вышел в плей-офф, не упустил бы перевес в два гола, они бы костьми легли и других бы с собой в ад забрали. Сейчас у «Динамо» потенциально вторая атака в лиге после СКА, однако они сами не понимают, что с ней делать. Дело не только в ничтожном времени в атаке (9:47) и числе бросков (19), но и просто в контроле шайбы и ее перемещении.
В этом плане уфимцы были на голову выше соперника. Взять хотя бы лихую легионерскую карусель в овертайме: обратите внимание, что вышли лидеры против лидеров, но при этом Умарк катается по чужой трети льда как хозяин, а Кагарлицкий и Шипачев неуверенно перешагивают и робко пытаются помешать.
Ладно, Умарк и Хартикайнен давно установили между собой телепатическую связь, такого у москвичей еще нет. Но, допустим, Основин и Кугрышев тоже не годами вместе играют, а самый острый момент стартовой двадцатиминутки был именно в их исполнении.
Очень полезно, что статистики КХЛ считают не только броски в створ, но и броски в сторону ворот в целом. Чем это примечательно? Во-первых, сюда относятся штанги. Именно «подруга вратаря» помешала Кагарлицкому отличиться в начале второго игрового отрезка. Во-вторых, это все еще давление, и вратарь все равно в фокусе и следит за игрой. Вспомним удаление Григория Панина: «Динамо» не создало особой угрозы, но продержало в напряжении, вокруг «пятака» было очень тесно. В-третьих: броски мимо створа просто позволяют понять точность атак. 20-25 по броскам и мимо означает, что «Динамо» почти подравнялось бы с уфимцами по бросками в створ (19-33), попади по воротам хотя бы в половине попыток.
В чем хозяева преуспели – так это в реализации моментов и в скорости контратак. Как по хронологии открывался счет в матче?
«СЮ» целых 58 секунд катает шайбу по зоне соперника, бросает в створ и мимо, «Динамо» никак не может выбросить шайбу, трибуны свистят. Казалось бы, сейчас чаша весов качнется на сторону «зелено-белых». Нет, следует быстрая контратака, два игрока хозяев влетают в зону и в течение шести секунд пробивают Метсолу.
Не такая ошеломляющая, но все еще охлаждающая пыл история со второй шайбой столичных хоккеистов. «Салават» действует в большинстве, за все две минуты ни разу не попадает в створ, попытка заканчивается, и через 31 секунду опять скоростной раскат хозяев, и Кагарлицкий добивается своего. За 3 минуты и 40 секунды команда Владимира Воробьева забросила две шайбы, потратив на это 2 броска в створ.
Впору разводить руками. Тем более, что в начале сезона еще и очень психологически важно забить поскорее. Скажем заранее – еще никогда в КХЛ «юлаевцы» не забрасывали первую шайбу так поздно, лишь на 55-ой минуте встречи.
Действительно, реализация моментов подсластила большинству зрителей на «Мегаспорте» горечь поражения. С другой стороны, это было практически единственное, в чем «юлаевцы» отстали. Проиллюстрируем свой тезис продвинутой статистикой. Для начала обратимся к броскам и напомним смысл некоторых индексов.
|
Показатель
|
Значения
|
Определение
|
Corsi
|
47-58 (55,24%)
|
Сумма бросков в створ, мимо створ и блокированных бросков команды при игре в равных составах
|
Точность в равных составах, %
|
11,11%-4%
|
Процент бросков в створ, завершившихся голами
|
PDO, %
|
107,11%-92,89%
|
Сумма процента реализованных и отраженных бросков команды в равных составах
|
БВ/ВВА*мин
|
1,94-1,97
|
Количество бросков в створ за минуту в чужой зоне
Только победный гол Сергеева был забит при равенстве, поэтому по точности и PDO уфимцы отстали.
Скорость бросков совсем немного превышает динамовскую и кажется, что этого мало, однако, на «предсезонке», как вы помните, все было куда более плачевно. Тогда подопечные Николая Цулыгина играли в атаке много и так же много транжирили там времени без бросков. Выше мы выложили видео, как в овертайме куражатся легионеры – в принципе, это из этой оперы, игроки не хотят бросать ради броска и ищут выгодную позицию. Это похвально, но может обернуться боком – еще никто не выигрывал Кубок Гагарина на одном академизме.
Corsi показывают серьезный бросковый перевес и подтверждает тезис о контроле шайбы. Укрепляет эту гипотезу следующая таблица, где мы рассмотрели вбрасывания.
|
Показатель
|
Значения
|
% ВВбр «СЮ»
|
Вбрасывания в зоне атаки
|
9-10
|
52,63%
|
В нейтральной зоне
|
2-13
|
86,67%
|
В зоне защиты
|
7-5
|
41,67%
|
Вбрасывания в равных составах
|
15-21
|
58,33%
|
Вбрасывания вообще
|
18-28
|
60,86%
Сам по себе факт преимущества «на точке» уже должен немного обнадежить болельщиков. Ценны вбрасывания в чужой зоне – после них быстрее всего развернуть нападение.
Есть и проблемы. Очевидно, 5 из 12 в своей зоне это слабо, сыграй центр на «блулайнеров» «Динамо» (а там есть и Юусо Хиетанен, и Илья Никулин), быть дополнительной работе Метсолы.
Плохо сыграл Александр Кадейкин. 1 вбрасывание из 6 - это очень мало. Причем он ведь играл в четвертом звене, против него не Шипачев с Бойдом выходили. Словом, сегодня в целом все в порядке, но со СКА, допустим, или «Ак Барсом», будет тяжелее.
Еще один плюс в дебютной игре уфимцев – наработка еще с предсезонного Кубка губернатора Челябинской области. Тогда мы заметили, что уфимцы довольно быстро переходят из обороны в атаку. В матче с «Динамо» это умение воплотилось в нескольких атаках 2 в 2. При таком раскладе уфимцы, очевидно, не создают количественного преимущества, но зато не затягивают на несколько пасов продвижение к чужим воротам и позволяют подключиться к атаке защитнику. Кстати, в плане входа в зону тоже можно поругать хозяев и положительно отметить «Салават» – даже с большими мастерами «Динамо» предпочитает вбрасывать шайбу в зону, а не входить с шайбой на крюке. Так делает даже первое звено.
Во время третьего такого выхода в атаку к двум нападающим подключился Филип Ларсен. Любое действие датчанина за пределами своей половины площадки (где он, прямо скажем, сравнительно редкий гость) несет угрозу, потому что Ларсен, в отличие от Умарка, например, может просто взять и зарядить что есть сил по шайбе, а не пойти в обыгрыш.
Закончив с командными раскладами, коснемся персоналий. Одной из неразгаданных загадок Кубка Республики Башкортостан, были фигуры «лимитчиков». В итоге на матч был заявлен защитник Александр Ляхов и форвард Павел Шэн. Первый так и не сыграл, второй получил две смены – что удивило, Цулыгин доверил ему выйти на лед в третьем периоде при счете 0:2, а потом снова посадил. Вероятно, просто нужно было ненадолго сменить Вячеслава Солодухина.
Почему стоит заострить внимание на молодежи? Во-первых, из-за «лимитчиков» игру пропустил Станислав Гареев. Первый матч в сезоне уфимский «Салават» провел без выпускников уфимской школы хоккея. Во-вторых, это очередной маркер ахового положения «юлаевской» СДЮШОР. У «Динамо» в первой паре обороны с Никулиным выходит 17-летний Андрей Прибыльский и не портит каши. Парень сыграл 14:41, больше Индрашиса, пусть латыш и был недавно травмирован. Уфа мало того, что не может так, так еще и вынуждена выбирать между соблюдением регламента и развитием единственного сильного выпускника.
Участия в матче не принял Максим Майоров, всегда выполняющий много незаметной работы и периодически набирающий важные очки. Зато сыграли Дмитрий Кугрышев и Артем Федоров, у которых на двоих 0 очков, 7 бросков в створ и полезность -3. Федоров снова получает шансы в большинстве, ведь на «предсезонке» он набрал 4 очка из 5 именно при игре в численном преимуществе. Но сегодня он не создал ничего и вскоре четвертым форвардом первой спецбригады стали выпускать сначала Владимира Ткачева, а потом Антона Бурдасова, который и сравнял счет.
Артем Сергеев не только принес команде победу в овертайме, но и показал готовность подраться. Рефери не дали ему схлестнуться с Панкратовым, но игра Артема за ЦСКА показала, что на него можно положиться в этом деле. Сергеев невелик по габаритам, но крепок физически.
Интересно, что свой первый гол в КХЛ Артем забил как раз за «Салават». В Уфе справедливо шутят – здесь все играют в атаке. Как защитник, однако, Сергеев был небезупречен, именно он не уследил за Алексеевым, когда тот устремился на пятак за пасом Кагарлицкого и бросил в касание.
В общем и в целом матч получился как две разных игры, торопливо сшитых в перерыве. Строго говоря, если бы у «Салавата» не удался камбэк после шайб с контратак, мы бы задавались вопросом: а понимает ли Цулыгин, что происходит? Строго говоря, матч спасли легионеры, а им подсказка не нужна. Нам есть за что похвалить уфимскую команду и, как видите, мы честно это делаем, но такая победа недостаточно уверенная.
В КХЛ установили двухочковую систему набора очков, и так «юлаевцы» будто бы ничего не потеряли – и счет сравняли красиво, и максимальные два балла забрали, и, вроде как даже доминировали. Однако, во-первых, нельзя даже сейчас ставить в один ряд победы в основное и дополнительное время. Это все равно дополнительные затраты энергии, тем более на выезде, и при равенстве очков будут играть роль дополнительные показатели.
Во-вторых, это не просто овертайм, это опять овертайм. С учетом межсезонья «Салават» при Цулыгине до сих пор побеждает в основное время лишь заведомо более слабых оппонентов. Уфимскому клубу откровенно повезло, что за неполных двое суток до старта сезона КХЛ приняла такое решение, которое не отнимает у победителя очков за овертайм или буллиты.
В-третьих, за 54 минуты команда почти не создала моментов и не забила ничего. А ведь тройка Умарк-Кемппайнен-Хартикайнен стала самой результативной в прошлом сезоне. Еще раз – Кемппайнен забросил на 55-ой минуте, еще ни разу в истории КХЛ уфимцы так долго не тянули с первым голом.
Времени на раскачку нет. Даже «Северсталь», соперник по следующей игре, способна показать зубы. Впрочем, это нынешнему «Салавату» будет очень полезно – незачем тянуть с боевым крещением.