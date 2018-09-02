Ни минуты спокойствия: «Салават» начал сезон с волевой победы

Тем не менее, «Динамо» выглядело растерянно. Тот состав, который не вышел в плей-офф, не упустил бы перевес в два гола, они бы костьми легли и других бы с собой в ад забрали. Сейчас у «Динамо» потенциально вторая атака в лиге после СКА, однако они сами не понимают, что с ней делать. Дело не только в ничтожном времени в атаке (9:47) и числе бросков (19), но и просто в контроле шайбы и ее перемещении.