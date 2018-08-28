Уфимец попал под суд за регистрацию фирм через подставных лиц

Posted 28 августа 2018, 06:09
Published 28 августа 2018, 06:09
Modified 17 октября 2022, 19:55
Updated 17 октября 2022, 19:55
Уфимец выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей за регистрацию коммерческих фирм через подставных директоров, сообщили в прокуратуре Башкирии. Схема была следующей: он предлагал безработным гражданам регистрировать компании на их имя, обещая выплачивать по семь тысяч рублей.
Обвиняемый надеялся, что ему удастся продать компании-однодневки и заработать 57 тысяч рублей. Всего он зарегистрировал три организации, но вместо получения материальной выгоды «ушел в минус». Теперь ему предстоит выплата штрафа, в четыре раза превышающая сумму, на которую злоумышленник рассчитывал.