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Posted 28 августа 2018, 06:09

Published 28 августа 2018, 06:09

Modified 17 октября 2022, 19:55

Updated 17 октября 2022, 19:55

Уфимец попал под суд за регистрацию фирм через подставных лиц

Уфимец попал под суд за регистрацию фирм через подставных лиц

28 августа 2018, 06:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Судья вынес приговор 30-летнему местному жителю.

Уфимец выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей за регистрацию коммерческих фирм через подставных директоров, сообщили в прокуратуре Башкирии. Схема была следующей: он предлагал безработным гражданам регистрировать компании на их имя, обещая выплачивать по семь тысяч рублей.

Обвиняемый надеялся, что ему удастся продать компании-однодневки и заработать 57 тысяч рублей. Всего он зарегистрировал три организации, но вместо получения материальной выгоды «ушел в минус». Теперь ему предстоит выплата штрафа, в четыре раза превышающая сумму, на которую злоумышленник рассчитывал.

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#Виктория Куприянова#Общество#Новости#Штрафы#Решение суда
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