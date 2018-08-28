Уфимец попал под суд за регистрацию фирм через подставных лиц

Обвиняемый надеялся, что ему удастся продать компании-однодневки и заработать 57 тысяч рублей. Всего он зарегистрировал три организации, но вместо получения материальной выгоды «ушел в минус». Теперь ему предстоит выплата штрафа, в четыре раза превышающая сумму, на которую злоумышленник рассчитывал.