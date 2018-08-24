Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом Белоруссии

- Сам факт изменения традиционной процедуры назначения полпреда — обычно назначение и рокировка такого уровня производится «соседними» по нумерации указами, говорит о том, что различные башни Кремля ещё не пришли к консенсусу по кандидатуре для внесения Президенту России. Этой осенью, скорее всего, Приволжьем будет рулить ВрИО Полпреда. Регион архиважный, ключевой для страны, групп влияния, которые он интересует, много. Михаил Бабич оказывал сильное влияние на процессы внутренней политики Башкортостана, других 13 субьектов РФ, входящих в округ. Его предсказуемое перемещение в Беларусь заставляет башкирские элиты как никогда напряженно вглядываться в сторону Нижегородского Кремля — кого же назначат: карьерного управленца, отставного генерала или эффективного менеджера. Полпред так или иначе влиял на все три ключевых вопроса башкирской политики: третий срок главы, шипение вокруг «Соды» и хороводы вокруг кресла уфимского мэра.