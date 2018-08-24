Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии. Также Михаил Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
Ранее занимавший кресло посла Александр Суриков, как сообщает «Интерфакс», является единственным из российских послов, проработавших на этой должности более пяти лет.
Напомним, 49-летний Михаил Бабич окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, а позже юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права и Государственную академию управления. С 2011 года занимал пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, был депутатом Госдумы.
Ранее в СМИ Бабичу прогнозировали пост посла в Украине.
Политолог Константин Калачев считает, что назначение и.о.полпреда в ПФО еще раз подтвердило, что Михаил Бабич - политический тяжеловес, который пользуется полным доверием президента.
- Преемственность в округе обеспечена, а назначение Бабича спецпредставителем и послом в Беларусь демонстрирует приоритеты государственной политики, - сообщил Константин Калачев. - С Бабичем со стародавних времен знаком лично, потому абсолютно уверен, что в Белоруссии он будет еще более эффективен, чем в Приволжском федеральном округе.
Политолог Алексей Трегубов так прокомментировал новую должность Бабича:
- Сам факт изменения традиционной процедуры назначения полпреда — обычно назначение и рокировка такого уровня производится «соседними» по нумерации указами, говорит о том, что различные башни Кремля ещё не пришли к консенсусу по кандидатуре для внесения Президенту России. Этой осенью, скорее всего, Приволжьем будет рулить ВрИО Полпреда. Регион архиважный, ключевой для страны, групп влияния, которые он интересует, много. Михаил Бабич оказывал сильное влияние на процессы внутренней политики Башкортостана, других 13 субьектов РФ, входящих в округ. Его предсказуемое перемещение в Беларусь заставляет башкирские элиты как никогда напряженно вглядываться в сторону Нижегородского Кремля — кого же назначат: карьерного управленца, отставного генерала или эффективного менеджера. Полпред так или иначе влиял на все три ключевых вопроса башкирской политики: третий срок главы, шипение вокруг «Соды» и хороводы вокруг кресла уфимского мэра.