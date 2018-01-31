Михаил Бабич и Андрей Шишкин попали в «кремлёвский список» минфина США

Список состоит из 114 чиновников и 96 олигархов. Из значимых для Башкирии персон в него вошли полномочный представитель президента России в Приволжском федерально округе Михаил Бабич и председатель правления ПАО АНК «Башнефти» Андрей Шишкин.

- Санкции будут, и они станут результатом этого доклада, - сказал он. - Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка. Об этом сообщило РБК со ссылкой на агентство Reuter.