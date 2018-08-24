В Башкирии отличившимся спортсменам вручат от 7,5 тыс до 150 тыс рублей

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов распорядился о денежном поощрении спортсменов, отличившихся на соревнованиях различного уровня. В общей сложности спортсмены получат больше трех миллионов рублей.
Среди атлетов, которые могут получить денежные поощрения, должны находиться победители и призеры олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских и юношеских игр, чемпионатов, кубков, первенств мира и Европы.
Примечательно, что сумма в три миллиона представлена только на второй квартал. Таким образом, в зависимости от занятого спортсменами места и уровня соревнований они получат суммы в размере от 7,5 до 150 тысяч рублей.
Так, Марс Давлетов, который завоевал второе место на чемпионате Европы по тхэквондо, может рассчитывать 25 тысяч рублей. Победители Чемпионата мира по шашкам Айгуль Идрисова и Алия Аминова уже получат по 100 тысяч рублей. Денежные вознаграждения за второй квартал нынешнего года также должны получить спортсмены и тренеры, отличившиеся при стрельбе из лука, велоспорте, пауэрлифтинге, мотоциклетном и других видах спорта.
Всего же в 2018 году правительство республики выделило на поощрения спортсменам 20 миллионов рублей.