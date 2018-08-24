В Башкирии отличившимся спортсменам вручат от 7,5 тыс до 150 тыс рублей

Так, Марс Давлетов, который завоевал второе место на чемпионате Европы по тхэквондо, может рассчитывать 25 тысяч рублей. Победители Чемпионата мира по шашкам Айгуль Идрисова и Алия Аминова уже получат по 100 тысяч рублей. Денежные вознаграждения за второй квартал нынешнего года также должны получить спортсмены и тренеры, отличившиеся при стрельбе из лука, велоспорте, пауэрлифтинге, мотоциклетном и других видах спорта.