Большинство спортсменов России поедет на олимпиаду под нейтральным флагом

Большинство спортсменов РФ выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Они поедут на соревнования под олимпийским флагом.

О решении спортсменов сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу комиссии Олимпийского комитета России Софью Великую.

- Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению", - сказала Великая журналистам после заседания комиссии в понедельник.

Великая также сообщила, что комиссия намерена попросить международный олимпийский комитет (МОК) пересмотреть решение о допуске россиян на олимпиаду без флага и гимна страны. Обращение будет направлено президенту МОК Томасу Баху и исполкому.