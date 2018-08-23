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В Уфе иномарка после столкновения вскочила на другие машины

23 августа 2018, 10:38
По предварительным данным, водитель был сильно пьян.

В соцсетях появилось видео с места ДТП, происшедшего накануне, 22 августа, на улице Бакалинской в Уфе. Данный ролик в отличие от предыдущих снял при свете дня и представляет последствия аварии в деталях.

Как сообщили очевидцы в группе БашДТП, автомобиль марки BMW врезался в несколько припаркованных машин. Удар оказался настолько сильным, что передняя часть иномарки взгромоздилась на крыши двух других транспортных средств.

По предварительным данным, водитель иномарки в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются.

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