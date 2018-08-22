В Уфе посадили двух виновников ДТП с летальным исходом
22 августа 2018, 14:33ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Авария произошла в ноябре прошлого года.
48-летний и 36-летний виновники ДТП приговорены к двум и к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Осужденные пытались обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Верховный суд отклонил жалобы фигурантов уголовного дела.
В ноябре 2017 года 48-летний таксист на «Mitsubishi Lancer» проехал на красный на перекрестке улиц Жукова и Новоженова и столкнулся с «Grand Cherokee», который ехал со скоростью боле 100 км/ч.
В результате аварии скончалась 31-летняя пассажирка «Mitsubishi Lancer».
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