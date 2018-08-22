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В Уфе посадили двух виновников ДТП с летальным исходом
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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В Уфе посадили двух виновников ДТП с летальным исходом

22 августа 2018, 14:33ПроисшествияРустэм Башкирцев
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