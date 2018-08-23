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В Башкирии построят завод нефтепромыслового оборудования в 900 рабочих мест

23 августа 2018, 10:38
Всего в проект вложат 300 миллионов рублей.

22 августа в рамках мероприятий по выстраиванию эффективной обратной связи с инвесторами, прошла встреча заместителя премьер-министра правительства РБ Евгения Гурьева с генеральным директором ООО «Ойлтим» Владимиром Лавровым, сообщили в пресс-службе минэкономразвития республики.

На встрече обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта по созданию производства высокотехнологичного нефтепромыслового оборудования «Кумертау» ООО «ОЙЛТИММАШ». Будет создано 900 новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций составит порядка 300 миллионов рублей. Проект сделают к 2025 году. Производственные цеха размещены в городе Кумертау, это корпус бывшего машиностроительного завода «Искра» и в селе Маячный.

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