В Кумертау китайцы построят новый завод по производству плит
Сегодня, 12:00ЭкономикаРазиф АбдуллинФото: tv-rb.ru
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Соглашение о строительстве завода подписал глава города Борис Беляев.
В башкирском городе Кумертау появится новое предприятие на 320 рабочих мест, сообщает телеканал БСТ. Здесь планируют построить завод по производству энергосберегающих и огнезащитных плит. Соглашение о сотрудничестве было подписано между главой города Борисом Беляевым и генеральным директором компании «Новая эра» Рифкатом Габдиновым.
Компания «Новая эра» – это совместное российско-китайское производство, новый завод рассчитан на производство 6 миллионов квадратных метров фиброцементных плит в год.
Сумма инвестиций в проект - более 800 миллионов рублей.
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