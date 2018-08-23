В Башкирии похитили газ в особо крупном размере

Сотрудникам отделения экономической безопасности противодействия коррупции Отдела МВД России удалось выявить факт крупного хищения газа.
По предварительным данным, предприниматель из другого региона решил заняться бизнесом по продаже газа в Башкирии. Партнером и директором газонаполнительной станции назначил местного жителя. Предпринимателю также удалось открыть несколько газозаправочных станций по всей республике, директором которых стал сын местного жителя.
После того, как настоящий владелец покинул территорию республики, его партнер незаконно присвоил бизнес, оформив все заправочные станции на своих родственников. Выручку от продажи газа они присваивали себе. В итоге, ущерб от их действий составил 4 млн рублей.
Следственный отдел Отдела МВД по Мелецзовскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.