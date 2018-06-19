После «Прямой линии» с главой Уфы у жителей вновь появились газ и вода
Сегодня, 10:39ОбществоРустэм Башкирцев
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Причиной стала проблема с вентиляционными каналами.
После «Прямой линии» с Иреком Ялаловым 5 июня восстановили подачу воды и газа в доме №131А на улице Комсомольская, сообщили в пресс-службе администрации города.
Недовольные жильцы обратились к главе по поводу отсутствия газа и воды – выяснилось, что они отсутствовали из-за проблем с вентиляцией. Не все жильцы смогли обеспечить доступ в квартиры, вследствие чего решить проблему не удавалось.
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После беседы с жильцами были проделаны работ по монтажу вентиляционных каналов и подача энергоресурсов возобновилась.
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