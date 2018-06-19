После «Прямой линии» с главой Уфы у жителей вновь появились газ и вода

После «Прямой линии» с Иреком Ялаловым 5 июня восстановили подачу воды и газа в доме №131А на улице Комсомольская, сообщили в пресс-службе администрации города.

Недовольные жильцы обратились к главе по поводу отсутствия газа и воды – выяснилось, что они отсутствовали из-за проблем с вентиляцией. Не все жильцы смогли обеспечить доступ в квартиры, вследствие чего решить проблему не удавалось.