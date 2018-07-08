Пожар после столкновения ВАЗ и БМВ в Башкирии тушили пожарные
Сегодня, 11:36ПроисшествияЗиля Аскерова
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Вчера, 7 июля, на трассе города Мелеуз – села Нугуш столкнулись две легковушки.
Последствия ДТП ВАЗа и БМВ пришлось устранять и сотрудникам МЧС.
Как сообщили в МЧС России по РБ, на месте работали 4 пожарных и 1 единица техники.
По предварительным данным, в страшной аварии пострадали люди.
Подробности случившегося изучаются.
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