«Уфа» уступила в Глазго команде Стивена Джеррарда

На 41-й минуте игры после подачи углового отличился Голдсон. Беленов в падении отбил мяч, а нападающий добил отскочивший мяч в ворота. «Уфа» в конце тайма имела два отличных момента, чтобы сравнять счет. Мог отличиться Живоглядов, но на пути мяча встал вратарь. А Пауревич опасно пробил в верхний угол ворот, но не хватило точности.