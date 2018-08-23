«Уфа» уступила в Глазго команде Стивена Джеррарда

Футбольный клуб «Уфа» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы в гостях на стадионе «Айброкс» уступил «Глазго Рейнджерс» с минимальным счетом – 0:1.
На 41-й минуте игры после подачи углового отличился Голдсон. Беленов в падении отбил мяч, а нападающий добил отскочивший мяч в ворота. «Уфа» в конце тайма имела два отличных момента, чтобы сравнять счет. Мог отличиться Живоглядов, но на пути мяча встал вратарь. А Пауревич опасно пробил в верхний угол ворот, но не хватило точности.
1:0 - в пользу хозяев поля с таким счетом закончился первый тайм и матч в целом.
Ответная игра, состоится 30 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе, в 19.00 местного времени.