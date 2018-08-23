«Уфа» - «Глазго Рейнджерс»: Неудобные мысли перед матчем

- Для «Уфы» сейчас самое главное привести себя в порядок во внутреннем чемпионате. Если они будут работать в таком темпе, то могут вылететь из премьер-лиги. Команду нужно ставить на ремонт, как сказал один великий специалист, великий тренер. Может быть, из-за этого «Уфа» и пострадает. Автобус нужно ремонтировать. Команда пошла не по тому пути. Дай бог, чтобы они выжили, но я думаю, что они могут потерять место в РПЛ. Команда уже не играет, она ходит пешком. А пешеходы в футбол не играют.