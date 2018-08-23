«Уфа» - «Глазго Рейнджерс»: Неудобные мысли перед матчем

Любой болельщик всегда переживает за свою команду, мне, как и многим, посчастливилось наблюдать за ростом футбольного клуба «Уфа», но сегодня, в этом историческом сезоне, когда уфимская команда впервые играет в еврокубке, я испытываю двойственные чувства. С одной стороны, чертовски приятно, что «Уфа» играет в Лиге Европы и уже прошла два раунда. А с другой стороны, тревожно за клуб, потому что складывается ощущение, что он переживает непростое время.
Про успехи «Уфы» в Лиге Европы долго рассказывать не надо, многие знают, что команда, которая в премьер-лиге находится всего лишь четвертый сезон, прошла словенский «Домжале» и люксембургский «Прогрес». Кто следил за играми ФК «Уфа» в еврокубке, прекрасно помнит, что проходила команда дальше очень непросто. Особенно помнится гол Кротова за несколько секунд до конца добавленного времени матча с «Прогресом», про такое говорят – «валидольный матч».
Нечто подобное стоит ожидать в противостоянии «Уфы» и шотландского «Глазго Рейнджерс». Игры будут очень тяжелыми, и не просто потому, что соперник посерьезнее, чем предыдущие команды. А по целому ряду причин. И одна из них, как ни крути – финансовая.
В самом клубе никогда в этом не признаются. Вот что, например, говорил интернет- ресурсу Sports.ru генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов о подготовке команды к матчу с «Рейнджерс»:
- Селекционная работа ведется каждый день не прекращаясь. Сейчас ведем переговоры с несколькими игроками. Получится - будет хорошо. Что касается иностранцев, то если один придет, то один уйдет. Если говорить о россиянах, то работа идет. Надеемся, что еще усилим команду.
- В Глазго мы будем биться, ведь мы представляем не только свой клуб, но и Россию, а это дополнительный стимул, - сказал Шамиль Газизов. - Конечно, поддержка в Глазго будет сумасшедшая. Но я уверен, что мы пройдем в групповой этап!
А вот бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев вполне резонно опасается, что из-за плотного графика футболистам «Уфы» может попросту не хватить физических сил и нервной энергии для того, чтобы победить шотландский клуб в матчах Лиги Европы.
- Настораживает то, что за 15 дней уфимцы сыграли пять матчей, график – (игра) через два дня на третий, - сказал в интервью РИА «Новости» Борис Игнатьев. - Думаю, что состояние далеко от оптимального. Физических сил и нервной энергии может и не хватить. По всем методическим законам времени на восстановление недостаточно.
Я специально привел эти высказывания. Достаточно подумать, почему «Уфа» не приобрела достаточно новых игроков перед новым сезоном, зная, что ей предстоит играть в еврокубке, и не усилила свой состав.
Уже в прошлом сезоне проскакивала информация о том, что финансовые обязательства со стороны основного партнера клуба не выполняются. Публично бюджет клуба озвучивался примерно в один миллиард рублей (что является по меркам премьер-лиги весьма скромной суммой), а на деле клуб получал значительно меньше. Об этом можно судить по тем же трансферам уфимского клуба.
Напомним, зимой клуб пополнили молодые игроки Неделчару, Сейдахмет, летом – тоже юный футболист Круговой, а покинул «Уфу» один из универсальных игроков , определявших игру, Дмитрий Стоцкий. Лишь недавно был приобретен Ловро Бизяк из «Домжале», после того как команду покинул Кехинде Фатаи.
Еще в прошлом сезоне комментатор «Матч-ТВ» Нобель Арустамян на своей странице в Twitter написал:
- ФК «Уфа» планируют вдвое урезать бюджет, который и без этого был одним из самых скромных. Об этом говорит и очень скромная трансферная кампания.
Спортивный комментатор, славящийся своими инсайдами, знал, что говорит. Все трансферы того межсезонья проводились с игроками в статусе свободных агентов, то есть без значительных затрат в виде отступных. Табидзе, Чернов, продление контракта с Беленовым. Примерно то же самое происходит и сейчас. С той лишь разницей, что команде приходится играть в жестком ритме, для которого нужны, как минимум два равноценных состава.
Мы же пока видим, что свежести у команды явно не хватает, особенно в матчах чемпионата страны. А последний крупный проигрыш от «Динамо» (Москва) показал это наглядно. Это и понятно - при скудной скамейке игроки просто не успевают восстанавливаться, в российско чемпионате ни одна команда не играет в таком режиме, как «Уфа».
Что же мешает пополнить ряды клуба сильными игроками? Ответ очевиден. Нет нормального финансирования со стороны основного партнера.
О том, что клуб постепенно должен выходить на самоокупаемость, говорили давно – и в самой «Уфе», и в руководстве региона.
- Особенно удачно в этом году выступил футбольный клуб «Уфа», - сказал глава Башкирии Рустэм Хамитов «Советскому спорту» по итогам сезона. - Надо двигаться дальше или по крайней мере закрепиться на этих позициях. Это подразумевает и приобретение новых игроков, улучшение базы, инфраструктуры. Нужно финансирование.
- 80% финансирования обеспечивает республика, остальное зарабатывает клуб, - продолжил он. - Уверен, что эти 20% превратятся в 30 и 40. Мы не собираемся уменьшать финансирование, обсуждаем даже увеличение. Цифры называть по ряду причин не буду, но скажу, что клуб будет конкурентоспособным.
- Знаю, что пятерка клубов впереди финансируются в разы лучше, - сказал глава региона. - Знаю, что некоторые клубы ниже нас в турнирной таблице финансируются лучше. Это показывает, что наша модель развития эффективна.
Все это верно, но только рано или поздно сказка под названием «ФК «Уфа» может закончиться – из-за финансовых причин. Клуб уже продал Дмитрия Стоцкого, не усилив свой состав, и вполне вероятно, что продаст еще одного из своих перспективных игроков. Например, того же Облякова. Просто потому, что клубу надо на что-то жить.
Между тем в «Глазго» приобрели нового нападающего из «Хартс» Кайла Лафферти. Это форвард сборной Северной Ирландии. И он вполне может выйти на поле в матче с «Уфой».
Весьма показательно мнение бывшего главного тренера «Уфы» Андрея Канчельскиса. В интервью Sportbox.ru он так оценил текущую ситуацию в клубе:
- Для «Уфы» сейчас самое главное привести себя в порядок во внутреннем чемпионате. Если они будут работать в таком темпе, то могут вылететь из премьер-лиги. Команду нужно ставить на ремонт, как сказал один великий специалист, великий тренер. Может быть, из-за этого «Уфа» и пострадает. Автобус нужно ремонтировать. Команда пошла не по тому пути. Дай бог, чтобы они выжили, но я думаю, что они могут потерять место в РПЛ. Команда уже не играет, она ходит пешком. А пешеходы в футбол не играют.
Вместо выводов
Бюджет клуба, по всем показателям, скорее всего не увеличился, а уменьшился, новых заметных приобретений до сих пор нет, эмоциональный запал рано или поздно может закончиться без финансовой подпитки. Отсутствие добротной скамейки не может не сказаться на игре во внутреннем чемпионате.
Сердце болельщика требует болеть за выход «Уфы» в групповой этап Лиги Европы, а холодная логика подсказывает, что в этом случае команда будет буксовать в российском чемпионате.
И все же будем болеть за клуб и пожелаем ей достойной игры. Сегодня, 23 августа, «Уфа» сыграет с «Глазго Рейнджерс» - начало матча в 23.45 уфимского времени, 26 августа – матч с «Зенитом» в Уфе, 30 августа – ответная домашняя игра с «Глазго Рейнджерс».