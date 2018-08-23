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Глава Башкирии: Нам нужно строить дешевле и надо строить качественно

23 августа 2018, 16:54
Рустэм Хамитов настаивает на увеличении объемов ввода жилья.

Сегодня, 23 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов в рамках заседания правительства республики, посвящённого итогам социально-экономического развития региона в первом полугодии 2018 года, подробно остановился на теме жилищного строительства.

По его словам, в строительном секторе по итогам первого полугодия 2018 года показатели снизились на 22 процента. По вводу жилья Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Введено 870 тысяч кв. м, на 15 процентов ниже уровня прошлого года.

- Понятно, что в прошлом году у нас была высокая база, произошло снижение запросов рынка. Всё это так. Но у нас с вами задача – увеличивать объёмы ввода жилья. Этого требует руководство страны. Этого ждут люди, десятки тысяч семей, для которых жилищный вопрос до сих пор не решён, - высказал свое мнение Рустэм Хамитов.

- Нам нужно строить дешевле. Цены, конечно, очень высоки, и наше население просто не справляется с такими финансовыми показателями. Надо строить качественно. Надо поддерживать развитие индивидуального строительства. Нужны новые подходы для того, чтобы продвигать отрасль вперёд.

Он подчеркнул, что ситуация на строительном рынке тесно взаимосвязана с другими актуальными сферами жизни населения республики, - в частности, непосредственно влияет на демографическую ситуацию, которая в Башкирии сейчас складывается не самым лучшим образом. Сейчас отмечается снижение рождаемости – за шесть месяцев 2018 года родилось почти на 900 детей меньше по сравнению с январем-июнем 2017 года, несмотря на принимаемые меры по поддержке молодых семей.

- Мы должны задать себе вопрос. Почему основные макроэкономические и социальные показатели растут, уровень жизни населения, исходя из статистических данных, не сильно, но тем не менее повышается, а миграционный поток, миграционная убыль ухудшается?

– задал членам Кабинета Министров Башкирии еще один злободневный вопрос Рустэм Хамитов. - Уезжают из республики молодые специалисты. Эта ситуация, конечно, не может нас не беспокоить.

В конце своего выступления глава Башкирии сделал акцент на подготовке к приближающемуся 100-летию республики.

- Работа по юбилейным объектам должна быть выполнена в срок, - заявил он. - Запланирована культурная программа не только здесь, у нас в Башкортостане, но и за пределами республики. Будем презентовать регион в рамках крупных, в том числе международных мероприятий. Эти события должны быть масштабными и запомниться каждому жителю республики.

Рустэм Хамитов пообещал устроить персональный спрос с каждого за выполнение поставленных задач.

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