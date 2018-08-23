Глава Башкирии: Нам нужно строить дешевле и надо строить качественно

- Понятно, что в прошлом году у нас была высокая база, произошло снижение запросов рынка. Всё это так. Но у нас с вами задача – увеличивать объёмы ввода жилья. Этого требует руководство страны. Этого ждут люди, десятки тысяч семей, для которых жилищный вопрос до сих пор не решён, - высказал свое мнение Рустэм Хамитов.