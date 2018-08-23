Глава Башкирии: Нам нужно строить дешевле и надо строить качественно

Сегодня, 23 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов в рамках заседания правительства республики, посвящённого итогам социально-экономического развития региона в первом полугодии 2018 года, подробно остановился на теме жилищного строительства.
По его словам, в строительном секторе по итогам первого полугодия 2018 года показатели снизились на 22 процента. По вводу жилья Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Введено 870 тысяч кв. м, на 15 процентов ниже уровня прошлого года.
- Понятно, что в прошлом году у нас была высокая база, произошло снижение запросов рынка. Всё это так. Но у нас с вами задача – увеличивать объёмы ввода жилья. Этого требует руководство страны. Этого ждут люди, десятки тысяч семей, для которых жилищный вопрос до сих пор не решён, - высказал свое мнение Рустэм Хамитов.
- Нам нужно строить дешевле. Цены, конечно, очень высоки, и наше население просто не справляется с такими финансовыми показателями. Надо строить качественно. Надо поддерживать развитие индивидуального строительства. Нужны новые подходы для того, чтобы продвигать отрасль вперёд.
Он подчеркнул, что ситуация на строительном рынке тесно взаимосвязана с другими актуальными сферами жизни населения республики, - в частности, непосредственно влияет на демографическую ситуацию, которая в Башкирии сейчас складывается не самым лучшим образом. Сейчас отмечается снижение рождаемости – за шесть месяцев 2018 года родилось почти на 900 детей меньше по сравнению с январем-июнем 2017 года, несмотря на принимаемые меры по поддержке молодых семей.
- Мы должны задать себе вопрос. Почему основные макроэкономические и социальные показатели растут, уровень жизни населения, исходя из статистических данных, не сильно, но тем не менее повышается, а миграционный поток, миграционная убыль ухудшается?
– задал членам Кабинета Министров Башкирии еще один злободневный вопрос Рустэм Хамитов. - Уезжают из республики молодые специалисты. Эта ситуация, конечно, не может нас не беспокоить.
В конце своего выступления глава Башкирии сделал акцент на подготовке к приближающемуся 100-летию республики.
- Работа по юбилейным объектам должна быть выполнена в срок, - заявил он. - Запланирована культурная программа не только здесь, у нас в Башкортостане, но и за пределами республики. Будем презентовать регион в рамках крупных, в том числе международных мероприятий. Эти события должны быть масштабными и запомниться каждому жителю республики.
Рустэм Хамитов пообещал устроить персональный спрос с каждого за выполнение поставленных задач.