Архитектор Леонид Дубинский: В Уфе любят строить дешево, плохо и быстро

С заслуженным архитектором России, руководителем архитектурной мастерской Леонидом Дубинским мы поговорили о менталитете современных строителей, диалоге с властью, психологии архитектуры, скульптурах и новой набережной Уфы.

Офис его мастерской — в сердце Зеленой рощи, отсюда, с 15-го этажа многоэтажного дома открывается потрясающий вид на зеленую башкирскую столицу. В его кабинете — обаятельная пушистая белая кошка, которую приютили прямо с улицы, над рабочим столом – картина Модильяни, книги о скульптуре, искусстве и путешествиях. С властью у нас монолог, а не диалог - Леонид Шулимович, в архитектуре вы очень много лет. Какой своей работой гордитесь больше всего? - Для меня они все как дети. Есть более удачные работы, есть менее, - за которые я переживаю больше. Мы уже научились за годы проектировать с учетом ментальности наших строителей, учитывая их планку возможностей: делаем так, как они смогут. Потому что бывает, задумаешь какую-то архитектурную деталь, а сделают её так, что лучше бы ее вообще не было. Потому что бывает, задумаешь какую-то архитектурную деталь, а сделают её так, что лучше бы ее вообще не было. - В каждом регионе своя ментальность? - В каждой стране, республике, в каждом городе и даже селе своя ментальность. Конечно, в Москве, в Питере архитектура, строительство на порядок выше лучше, качественнее. Но это столицы. К сожалению, и от многих других крупных городов, таких, как Казань, Екатеринбург, архитектурно-строительный комплекс Уфы отстает. - Чья вина? - Общая, конечно. И архитекторов, и строителей, и чиновников, которые пытаются рулить процессом, но делают это иногда так непрофессионально. В начале 90-х, когда в страну рванула свобода, больше возможностей стало в проектировании, строительстве. Приехали иностранцы, турецкие строители, показывали высокое качество. Наши строители не хотели отставать, подтягивались, старались соответствовать. Требования стали выше, качество лучше. Но с годами качество опять переросло в количество. Важнее качества для заказчиков стали цена и сроки. Есть очень четкий закон - не бывает быстро, дешево и хорошо. Выбрать можно только две позиции: если надо быстро и дешево — не будет хорошо. Если дешево и хорошо — то быстро не будет. И так далее. У нас же пытаются сделать все и сразу. Так не бывает. - Не так давно на одном из оперативных совещаний мэр Уфы Ирек Ялалов, вернувшийся из рабочей поездки в Астану, возмутился тем, что власти все время идут на поводу у застройщиков, ставя в угоду лишь их интересы, но не интересы города. Вы что об этом думаете? - Я думаю, что это цепная реакция. Погоня за дешевизной в строительстве, применение недорогих, сомнительных строительных материалов приводит к общему низкому уровню качества строительства... И ещё. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом и быть в нем профессионалом. Неправильно, когда проектные или градостроительные решения диктуют не архитекторы, а застройщики, чиновники. Надо признать, что отсутствует конструктивный диалог архитекторов с руководством властных структур города, республики. Встречи происходят крайне редко, и вместо диалога у нас получаются лишь монологи: нам говорят, что надо подтянуться, улучшить качество и, не выслушав наши проблемы, предложения, виденье ситуации, хлопают по плечу и все, до свидания. Не хватает им времени нас услышать. Не для остроты скажу, но в высоких кругах чиновников слово «архитектура» произносится чаще тогда, когда говорят «архитектура бюджета» или «архитектура финансов». Ну, или когда кого-то надо поругать. Маховик нужно сдвинуть с места, нужны вложения в индивидуальную городскую архитектуру. - Еще одно очевидное замечание — так называемые новые арт-объекты, раскиданные по всей в Уфе, серьезно раскритикованные уфимским сообществом и превратившиеся в мем. Почему в Уфе нет художественного экспертного совета? Дело в деньгах, менталитете? Почему мы не можем избавиться от «совка»? - Потому что этим должны заниматься профессионалы. Потому, что те, кто принимает подобные решения – дилетанты. Потому, что у них – плохой вкус. Потому что, в конце концов, это дешево. Ну, обратитесь вы, наконец, к хорошим профессиональным архитекторам и скульпторам! Они сделают что-то действительно достойное, красивое из долговечных качественных материалов, а не из дешевого пластика, который за версту видно! Посмотрите на ArtTerria — аллею скульптур на пешеходном продолжении ул. Ленина. Скульпторы из России, Грузии, Болгарии, Японии, Южной Кореи! Ну это же действительно классный объект, украшающий центр нашего города! Конечно, можно, а иногда нужно приглашать на какие-то отдельные объекты и «иностранцев». Вот все восхищаются сейчас симферопольским аэропортом в Крыму. Прекрасный аэропорт! Проектировала его южно-корейская фирма. Да, его проектирование и строительство обошлось недешево. Но это стоит того. И нам необходимо понять, что в Уфе должны быть уникальные объекты. Да, для этого нужны инвестиции. Дешево хорошо не бывает. И не обязательно приглашать иностранцев. В Уфе немало действительно хороших архитекторов, которые способны на многое. Главное, дайте им работать. Не давите их творческое начало. Это я обращаюсь к тем, от кого зависит принятие решений: к застройщикам и чиновникам. Зачастую архитекторы на автопилоте начинают работать на заданную им заниженную планку. Не расширяют границы, не ищут новые решения. Архитектор должен быть на равных и в одной упряжке с заказчиком при принятии решений, и ни в коем случае у него в подчинении! Доверьте работу хорошим профессионалам! А они у нас есть. Архитектурно-строительный институт при УГНТУ выпустил много талантливых специалистов, ставших ведущими архитекторами в Уфе. Олег Томилов, Дмитрий Винкельман, Павел Мазин и многие другие. Сейчас они работают в Уфе. И надо использовать их потенциал. А то, что молодые иногда уезжают в поисках лучшей творческой жизни — жаль, но это нормально. Создайте им условия для творчества здесь, и они останутся. Кто-то набирается опыта и возвращается в республику. - Как архитектура влияет на психическое состояние человека? - Архитектура – это среда обитания людей. Как воздух, вода. Человеком она всегда воспринимается подсознательно. Я почти каждый год езжу отдыхать в Карловы Вары. Там – потрясающий видеоряд: архитектура прекрасна, человечна. Глаза отдыхают! А у нас? Представьте, человек встает утром в серой хрущевке, идет по серым улицам на работу, приходит на серый завод, вечером идет этой же дорогой обратно – ну что хорошего он может создать? Мне вот тоже иногда говорят — мол, зачем эти украшательства? Делай попроще. Ну постойте, можно пить нормально чай из красивой чашечки, а можно пить чай из старой консервной банки. Разница же есть! - Сегодня в Уфе поэтапно уничтожаются памятники деревянного зодчества: Дом Тихониных, Дом Видинеева... Позиция городских властей при этом несколько размыта и непонятна. А каково ваше отношение к этому? Как можно сохранить памятники старины и сделать их визитной карточкой столицы? - Про Дом Видинеева (сгорел в июле этого года за три дня до суда о привлечении владельца — МУП — к ответственности- прим.ред.): у нас есть общественники, защитники культурного наследия, которые делают большую, зачастую добровольную работу. Как сохранить? Должны быть соответствующие программы, инвестиции, бюджет. Если денег у застройщика нет — законсервируйте объект так, чтобы к нему вообще не могли подступиться. У нас же дожидаются того, что здание с годами хиреет и разваливается. Или, того хуже, устраивают поджог. В любом европейском городе выделяется много средств на сохранение памятников культурного наследия. В Европе подобные объекты можно купить даже за символический один евро, но при этом покупатель должен выполнить серьезные требования по сохранению памятника старины. Есть ли у нас подобный опыт? Да, есть. В пример приведу Екатеринбург, где великолепно реставрируют такие архитектурные объекты, в том числе и памятники деревянного зодчества. «Уфа заслуживает гораздо большего, чем есть сегодня» - В интервью «Эхо Москвы в Уфе» вы заявили о том, что архитектура Уфы — на троечку. После оговорились, что городу вполне можно дать и восемь из десяти баллов. Что вы имели ввиду? - Я могу показать вам город даже «на девяточку», и вы убедитесь в том, что Уфа — это прекрасный, а вовсе не безликий город. У нас есть уникальные объекты: и современные, и исторические. Ко мне часто приезжают гости, и не просто гости, а профессионалы, мои коллеги-архитекторы,в том числе из Сан-Франциско, Канады, Франции. Есть вещи, которые их восхищают здесь. К примеру, мечеть «Ляля Тюльпан», музей Нестерова, сохранившиеся крупицы исторической застройки. Наша гордость — памятник Салавата Юлаева. Считаю, что въезд в Уфу через Белую — также уникальный объект монументальной, ландшафтной и градостроительной архитектуры, лучший в стране, такого въезда в город нет нигде. И всё же Уфа заслуживает большего. Программа знакомства с Уфой по Леониду Дубинскому: Обед с гостем в ресторане на Менделеева с панорамой реки Караидель, посещение ипподрома, далее маршрут по Проспекту Октября и до самой Первомайской (до Городского досугового центра, бывшего ДК «Химик»), парк Победы, Музей боевой славы, мечеть Ляля Тюльпан. А дальше – по Проспекту Октября: посещаем Еврейский культурный центр в Уфе (крупнейшая в Европе синагога), Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, ТРК «Мир», художественная галерея «Мирас», Музей Нестерова, далее большая прогулка по центру Уфы, которая завершается у памятника Салавату Юлаеву с его великолепными панорамами. - А как вам, кстати, центр Уфы? Шашлыки, пиво, навесы... Не всем это нравится. - Мне это тоже совсем не нравится, если честно. Ещё можно смириться с этими временными сезонными постройками, если они сделаны красиво, удобно, профессионально. Меня, например, категорически возмущает кафе-пристрой к гостинице Holiday Inn на улице Ленина, испортивший архитектуру такого хорошего нового объекта в центре города. - Новая уфимская набережная, в строительство которой вложено более 5 млрд рублей, выглядит довольно неоднозначно. Как вам проект? - Я бы отказался от комментариев. Не очень хорошо знаю проект и не знаю, чем все это закончится. Может, и нормально будет. Не зря говорят: полработы дуракам не показывют (шутка, конечно). Сейчас же идет сплошной негатив. Хорошим, интересным объектом я считаю Музей Нестерова. Скандальный проект, с которым до сих пор не согласны даже некоторые искусстоведы. Но такие эпатажные объекты-изюминки нужны городу. Как Эйфелева башня в Париже, танцующие дома в Праге. Когда проект музея показывали в Амстердаме — все говорили: «Вау! Уфа? Где это?» И все мои гости-архитекторы, посетив его, были в восторге. «Вместо квартир людей загоняют в гетто» - Эпатаж и скандальный шлейф строящемуся объекту вредят или, скорее, наоборот? - Плохая реклама — тоже реклама. Правда, порой устойчивое мнение трудно снивелировать. Приходится идти на компромиссы. - Как раз о них. Часто приходится идти на компромиссы? - Стараюсь не идти. Потому что результат от них, как правило, плохой. Архитектор должен уметь сказать «Нет». Услышат его или нет — зависит от профессионализма заказчика. Но что тут поделать... Сегодня, например, инвесторами востребована застройка домами с маленькими квартирками в 30 и даже 20 кв.метров. Скоро наступят времена, когда «хрущевки» нам покажутся хоромами. - Что за тенденция? - Удовлетворение сиюминутных потребностей людей в хоть маленьком, но жилье. Людей загоняют в какое-то гетто. Хороших домов, с комфортными качественными планировками сейчас мы почти не проектируем. Только «социальное» жилье, которое в будущем может оказаться асоциальным. Понятно, что мы стараемся и его благоустроить как можно лучше: входные группы с просторным холлом, колясочной и т.д. - Можно ли приглашать в Уфу архитекторов с мировым именем? - Можно, но это, конечно, баснословные деньги. Бюро знаменитого Нормана Фостера сегодня в том же Екатеринбурге строит объект для Русской медной компании (инвестиции в строительство оцениваются в миллиард рублей). Это будет бомба. Екатеринбург сегодня вообще развивается как уральская столица страны. Хочется, чтобы Уфа тоже не отставала... Но это уже политический вопрос. - Есть ли в Уфе худсовет, в который вы входите? - При администрации города Уфы есть градостроительный совет, который когда-то работал каждую неделю, сейчас - крайне редко. Я даже состав его обсуждать не буду. Состав членов градостроительного совета при главном архитекторе почему-то спускается главному архитектору свыше. В него, таким образом, попадают люди, не имеющие никакого архитектурного образования. - Ваша дочь Александра также работает архитектором. Часто спорите, советуетесь? - Она сейчас работает дома, воспитывает маленькую дочь, но ведет пару небольших объектов. Мы часто встречаемся с ней и заказчиком вместе. Человек она – творческий. В младенчестве ее первое слово после мамы и папы было - «Модильяни». Это имя моего любимого художника, его картина висела в ее комнате над кроваткой. И я вспоминаю, как она коротко так произнесла «Мьяни»... Видимо, это как-то определило творческое начало в ее судьбе. - Есть в России города, в которые вы любите возвращаться? - Москва, Екатеринбург, Питер. - У вас наверняка был соблазн покинуть Уфу... - Соблазн и возможности уехать в другой город или за границу были. Но, как видите, я здесь. Вся жизнь, вся моя профессиональная деятельность связаны с этим городом. Я очень люблю Уфу, нашу страну, русский язык. И даже сама мысль о том, что я уеду за границу, должен буду постоянно общаться на чужом языке, мне претит. Да, расстраивает многое: некомпетентность, бесхозяйственность, циничность чиновников по отношению к городу, к людям, ночные удушающие выбросы заводов в атмосферу (живу на Менделеева и чувствую их каждый раз), вечные ухабы на дорогах. У нас нет нормального хозяйства — четкого, понятного, грамотного. Но Уфу, тем не менее, я очень люблю и искренне хочу, чтобы она развивалась, хорошела. Досье Леонид Дубинский Окончил Свердловский архитектурный институт в 1979 году. Начальник мастерской ООО «Архпроект», Заслуженный архитектор России, Заслуженный архитектор РБ, член Союза Архитекторов России с 1985 г., награжден медалью Союза Архитекторов России «За преданность содружеству зодчих» 2006 г. Среди известных работ — АКБ «Башпромбанк» («Уралсиб») в Уфе, Всероссийский центр глазной и пластической хирургии в Уфе, реконструкция санатория «Красноусольский», Еврейский культурный центр в Уфе, микрорайон «Сосны», жилые кварталы «Парковый», «Черниковский», «Звездный» и др.

