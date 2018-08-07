Архитектор Леонид Дубинский: В Уфе любят строить дешево, плохо и быстро

Посмотрите на ArtTerria — аллею скульптур на пешеходном продолжении ул. Ленина. Скульпторы из России, Грузии, Болгарии, Японии, Южной Кореи! Ну это же действительно классный объект, украшающий центр нашего города! Конечно, можно, а иногда нужно приглашать на какие-то отдельные объекты и «иностранцев». Вот все восхищаются сейчас симферопольским аэропортом в Крыму. Прекрасный аэропорт! Проектировала его южно-корейская фирма. Да, его проектирование и строительство обошлось недешево. Но это стоит того. И нам необходимо понять, что в Уфе должны быть уникальные объекты. Да, для этого нужны инвестиции. Дешево хорошо не бывает. И не обязательно приглашать иностранцев.