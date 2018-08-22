Реставрация имени саммитов: В Уфе сыпется имитация лепнины со старых домов

Видимо, у уфимцев и в самом деле со временем «замыливается» глаз, потому что они уже не обращают внимания на такие вопиющие факты, о которых на днях сообщила в соцсетях журналистка Вера Черенева. Вера родом из Уфы, сейчас работает в питерском филиале редакции «Российской газеты». Побывав недавно в Уфе, она прогулялась по центру родного города и была шокирована внешним видом старинного двухэтажного дома, расположенного по улице Гоголя, 13.
До революции в нем располагалось сначала Мужское духовное училище, а потом Контрольная палата. Дом внесен в перечень объектов культурного наследия и подлежит охране. Однако, как оказалось, под охраной чиновники и иные специалисты порой подразумевают весьма своеобразные методы.
- Пару лет назад здание, судя по всему, подновляли, но вместо того, чтобы выложить декоративные элементы фасада из камня, использовать бетон или другой какой-нибудь прочный материал, неизвестные строители взяли... пенопласт. Пенопластовые декоративные элементы оштукатурили, покрасили и все! Сейчас декоративные элементы на доме ободраны. Неудивительно, скажу прямо. Я живой свидетель - эти элементы декора реально мягкие. Их может разрушить не только вандал, но и ребенок, неосторожно задевший стену, собака, которой вздумалось провести по подоконнику лапой. Знающие друзья, скажите, что это такое? Может, это новые технологии в строительстве или альтернативный взгляд на сохранение исторического наследия? – задалась вопросом Вера Черенева.
Как выяснила Медиакорсеть, история с этой реставрацией оказалась намного банальнее. Она не имеет ничего общего с реставрацией исторических памятников и была проведена второпях в 2013-2015 годах, в рамках подготовки «красной линии» вдоль маршрута гостей саммитов ШОС и БРИКС. В памяти жителей республики еще свежи истории о тогдашних «потемкинских деревнях» в Уфе: покрашенном ветхом шифере, аварийных домах, спрятанных за живописными банерами с березками, заасфальтированных газонах и покрашенных в одинаковый серый цвет деревянных строениях и т.д. Лепнина из пенопласта также оказалась частью этой эпопеи.
Если вспомнить новости того времени, то о финансировании подготовки к саммитам сообщалось следующее: на подготовку Уфы к ним из федерального бюджета было выделено около 4 млрд рублей, из которых 2,5 млрд. рублей было вложено в реконструкцию терминала аэропорта "Уфа", 2 млрд. рублей пошло на реконструкцию Конгресс-холла, еще 6 млрд. рублей вложили частные инвесторы в строительство гостиниц и развитие инфраструктуры. На благоустройство города было потрачено 600 млн. рублей. В какую сумму обошлась реконструкция отдельно взятого дома по Гоголя, 13, пока точно выяснить не удалось, но судя по качеству выполненных работ, речь идет о минимальном финансировании. Да и реконструкцией эти работы никак назвать нельзя. Это больше похоже на поспешное латание дыр.
Поскольку речь шла о бюджетном финансировании, в данном случае подрядчик определялся через тендер. Им стало уфимское ООО «Центр технического сервиса». Руководитель компании Ильдар Юмашев рассказал Медиакорсети об участии предприятия в ремонтных работах.
- Мы ремонтировали тогда лестничные клетки и фасад в этом доме. Работы были проведены в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Заказчиком выступала Управляющая компания «УЖХ Кировского района Уфы», - пояснил Ильдар Юмашев. - При выборе материалов пришлось отталкиваться от бюджета. Лепнину нам изготовили из пенопласта под заказ, мы ее сверху оштукатурили и покрасили. В течение гарантийного срока мы следили за состоянием фасада, но сейчас этот срок уже истек.
По его словам, предприятию пришлось около года судиться с заказчиком, который задержал оплату работ. При этом вдобавок ООО «Центр технического сервиса» заплатил еще и штраф за то, что занимался реставрацией объекта культурного наследия, не имея лицензии на такие работы.
Получить оперативный комментарий у заказчика работ не удалось.
Между тем, если проанализировать ситуацию с участием экспертов, то выясняется, что в данном случае было допущено множество вопиющих нарушений.
- Реставрацией исторических памятников должны заниматься только фирмы, имеющие лицензию на право выполнения реставрационных работ. И по закону отвечать за качество выполненных работ они должны независимо от того, истек гарантийный срок работ или нет, поскольку речь идет о памятниках архитектуры, – рассказал заслуженный архитектор России, руководитель архитектурной мастерской Леонид Дубинский. – При реставрации таких зданий должны применяться только аутентичные материалы. То есть если прежняя лепнина была выполнена из гипса, заменить ее можно только такими же декоративными элементами из гипса. Других вариантов закон не допускает. И ссылки на скромный бюджет в данном случае звучат совершенно неубедительно.
- Мы неоднократно пытались привлечь внимание представителей власти и общественности к этой проблеме, - сообщил Медиакорсети руководитель общества «Архзащита» Владимир Захаров. – Вообще в данном случае в выяснении истины и привлечении к ответственности виновных должно активно участвовать Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ. Инициатива должна исходить от него. Мы обращались с этим вопросом туда и поняли, что всё упирается в суды, тратить на которые время, видимо, никому пока не хочется. Но именно через суд добиться проведения качественной реставрации можно было бы за счет недобросовестно сработавших заказчика и подрядчика. Здесь важен общественный резонанс, чтобы люди обратили внимание на данную проблему и потребовали исправления ошибок.
Самое печальное, что дом на Гоголя, 13 - это не единичный пример подобной работы времен саммитов. Сколько домов было «отреставрировано» при помощи пенопласта в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, точно никто не знает. Архзащитники рассказывают о таком же «эксперименте» на углу улиц Аксакова и Красина. В любую минуту, по их словам, может также посыпаться и лепнина на Доме Россинских (угол улиц Цюрупы и Заки Валиди).
Медиакорсеть будет следить за ситуацией и надеется получить разъяснения от заинтересованных сторон.