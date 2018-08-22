Реставрация имени саммитов: В Уфе сыпется имитация лепнины со старых домов

- Мы неоднократно пытались привлечь внимание представителей власти и общественности к этой проблеме, - сообщил Медиакорсети руководитель общества «Архзащита» Владимир Захаров. – Вообще в данном случае в выяснении истины и привлечении к ответственности виновных должно активно участвовать Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ. Инициатива должна исходить от него. Мы обращались с этим вопросом туда и поняли, что всё упирается в суды, тратить на которые время, видимо, никому пока не хочется. Но именно через суд добиться проведения качественной реставрации можно было бы за счет недобросовестно сработавших заказчика и подрядчика. Здесь важен общественный резонанс, чтобы люди обратили внимание на данную проблему и потребовали исправления ошибок.