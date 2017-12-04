В Башкирии власти пообещали сохранить старинный забор, "но неточно"
Как пояснил главный архитектор Бирского района Александр Куфтерин журналистам местного телеканала РИК-ТВ, участок, на котором находился забор, сейчас находится в собственности у застройщика. Компания "ЛМ-строй" возводит здесь коммерческое жилье. И застройщик снес старинную постройку "по производственной необходимости".
- Забор этот ценен для бирян, - заявил Александр Куфтерин. - Его половина почти осталась. Сзади будут новые красивые дома. Территория будет обустроена. И вполне возможно возникнет необходимость эту территорию закрыть, тогда вот эта (снесенная - прим.ред.) часть забора будет восстановлена. Это пока неточно.
Напомним, на прошлой неделе в Бирске застройщик снес старинный кирпичный забор около дома купца Белова на ул. Нелидова, 9. В управлении госохраны объектов культурного наследия, это пояснили тем, что объект не является памятником архитектуры, но пообещали рассмотреть возможность проведения историко-культурной экспертизы.