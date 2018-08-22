Футболисты «Уфы» получили британские визы

Уфимская команда сегодня, 22 августа, отправится в Шотландию на игру с «Глазго Рейнджерс» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Ранее британская Daily Record сообщала, что ФК «Уфа» может пропустить матч из-за сложностей с оформлением британских виз. Но визы уфимские футболисты вчера, 21 августа, получили.