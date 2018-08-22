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Футболисты «Уфы» получили британские визы

22 августа 2018, 09:51
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что игроки башкирской команды получили визы для посещения Великобритании.

Уфимская команда сегодня, 22 августа, отправится в Шотландию на игру с «Глазго Рейнджерс» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Ранее британская Daily Record сообщала, что ФК «Уфа» может пропустить матч из-за сложностей с оформлением британских виз. Но визы уфимские футболисты вчера, 21 августа, получили.

Первый матч «Уфы» и «Глазго Рейнджерс» состоится завтра, 23 августа, на 50-тысячном «Айброкс Стэдиум» в Глазго. Начало прямой трансляции на федеральном телеканале «Матч ТВ» в 23.40 уфимского времени.

Ответная игра состоится 30 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник». Продажа билетов уже началась.

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