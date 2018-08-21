Йоонас Кемппайнен: «Надеюсь, у нас тоже будет такой праздник через десять лет»

Конечно, за десять лет они изменились. Многие закончили карьеру, и их уже подводит точность, и они не рискнут лихо прокатиться под бешеным углом. Некоторые, как форварды Андрей Сидякин или Руслан Нуртдинов, продолжают кататься для себя. Кто-то, как Игорь Григоренко или Алексей Терещенко, в прошлом сезоне еще выходил на лед в играх КХЛ. Нападающий Михал Микеска занимается в родной Чехии с юниорами и со смехом признается, что два-три года не играл в хоккей. Александр Логинов совсем недавно перешел в «Сибирь» и даже играл с эмблемой новосибирской команды на шлеме.