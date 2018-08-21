Йоонас Кемппайнен: «Надеюсь, у нас тоже будет такой праздник через десять лет»

В Уфе ХК «Салават Юлаев» провел День болельщика. Все прошло на высоком уровне, но не обошлось без ложки дегтя в бочке меда.
Машина времени
Они снова в городе. Они снова здесь – не только легендарные хоккеисты, принесшие «Салавату Юлаеву» первое чемпионство, но и связанные с этим воспоминания и эмоции. Боль от потери Сергея Михалева, радость от завоевания последнего трофея Суперлиги, простая белая форма с зелеными цифрами и бесконечная искренность – тот самый «Салават Юлаев» действительно вернулся.
Конечно, за десять лет они изменились. Многие закончили карьеру, и их уже подводит точность, и они не рискнут лихо прокатиться под бешеным углом. Некоторые, как форварды Андрей Сидякин или Руслан Нуртдинов, продолжают кататься для себя. Кто-то, как Игорь Григоренко или Алексей Терещенко, в прошлом сезоне еще выходил на лед в играх КХЛ. Нападающий Михал Микеска занимается в родной Чехии с юниорами и со смехом признается, что два-три года не играл в хоккей. Александр Логинов совсем недавно перешел в «Сибирь» и даже играл с эмблемой новосибирской команды на шлеме.
Это был их праздник. Через неделю публика «Уфа-Арены» снова будет рукоплескать шайбам Тему Хартикайнена и сэйвам Юхи Метсолы. Это нормально – каждому поколению свой «Салават». Нет постыдного в том, что подростки не помнят «рыбки» Михала Микески во Дворце спорта или могучей плей-оффной поступи Игоря Волкова.
Но сегодня – день легенд.
Разумеется, собрались не все, это было невозможно. Владимир Воробьев сейчас – главный тренер московского «Динамо», и ему готовить команду к Кубку Мэру и к новому сезону, в котором «бело-голубые» снова в числе реальных претендентов на Кубок. Константин Кольцов занимает пост в тренерском штабе минского «Динамо», Александр Еременко продолжает карьеру.
Несомненно, если бы клуб организовал этот гала-матч и мастер-шоу весной, удалось бы собрать больше игроков и даже провести мероприятие прямо в годовщину. К сожалению, поезд упущен. Никакой аргументации переносу не последовало. Лучшее, что оставалось сделать – провести праздник на День болельщика.
Вне льда
Шоу – вот тот продукт, который создает любой известный профессиональный спортивный клуб. Задача «Салавата Юлаева» – создавать шоу. Не гламурное и пошлое, что показывают по федеральным каналам под новый год, а зрелище, сотканное из мышечной ткани, крови, изрисованных тактическими заметками блокнотов. Если угодно – гладиаторы нашего времени.
Сегодня «Салавату Юлаеву» удалось создать шоу. Это было очень важно не только как компенсация за отнятый у болельщиков весенний праздник (ведь тогда не состоялось даже обычного закрытия сезона, и это тоже никто не объяснил из руководства), но и как ступенька прогресса относительно предыдущего, однозначно самого неудачного Дня болельщика.
Неледовая часть, судя по отзывам, получилась примерно такой же, как и в предыдущие годы. Хоккеистов распорядили по разным зонам активности и призвали развлекать народ. Например, Антон Бурдасов продавал атрибутику, а Станислав Гареев играл в киберхоккей. Строго говоря, как и в прошлые годы, большую часть публики интересовала скорее перспектива удачного селфи или автографа в коллекцию, чем победить Гареева в NHL18, но это обычное явление.
Кстати, здесь стоит положительно отметить заранее появившуюся в соцсетях клуба карту мероприятия. Таким образом люди сразу смогли понять, куда им идти и чего ожидать. Несомненно, это экономит время.
Сила Бурдасова
И все же, народ собрался ради сражения поколений и ожидания были удовлетворены сполна. Фактически в Уфе провели мини-версию Матча Звезд – не только матч звездных команд, но и соревнования в рамках мастер-шоу.
Первый классический конкурс – сила броска. Хоккеисты поочередно разгонялись и пробивали щелчок по воротам, в которых был установлен специальный прибор для замера скорости полета шайбы. Победили современные хоккеисты, а после третьей пары бросков аппарат пришлось чинить – меньшего после выстрелов Бурдасова, Григория Панина и Александра Логинова ждать нельзя было. Именно бросок Бурдасова стал сильнейшим.
|
Игрок
|
Команда
|
Результат
|
Бурдасов
|
2018
|
82 км/ч, 94 км/ч
|
Логинов
|
2008
|
67 км/ч, 53 км/ч
|
Панин
|
2018
|
73 км/ч, 76 км/ч
|
Филипп
|
2008
|
85 км/ч, 85 км/ч
|
Щадилов
|
2008
|
82 км/ч, 85 км/ч
|
С. Терещенко
|
2018
|
73 км/ч, 85 км/ч
Федоров и Арзамасцев – самые точные игроки
В соревновании на точность броска, конечно, сложнее было «ветеранам». Когда преимущество современного состава стало весомым, ведущий праздника Азамат Муратова даже в шутку воззвал к совести пробивающего свою попытку Владимира Жаркова. Но 25-ый номер не обманул чести воина. После второго конкурса состав 2018-го года повел 2-0.
|
Игрок
|
Команда
|
Результат
|
Счет
|
Федоров
|
2018
|
4
|
4-0
|
Григоренко
|
2008
|
2
|
4-2
|
Кадейкин
|
2018
|
0
|
4-2
|
Антипов
|
2008
|
2
|
4-4
|
Кемппайнен
|
2018
|
2
|
6-4
|
Д. Тарасов
|
2008
|
2
|
6-6
|
Арзамасцев
|
2018
|
4
|
10-6
|
Таратухин
|
2008
|
1
|
10-7
|
Жарков
|
2018
|
2
|
12-7
|
Заварухин
|
2008
|
2
|
12-9
Световое шоу Умарка, ловкость Муратова
Считается, что конкурс на самый эффектный буллит (ворота защищали Юха Метсола и Вадим Тарасов) – вишенка на торте мастер-шоу. Сегодня это была скорее лампочка. Впрочем, это лучше посмотреть.
|
Игрок
|
Команда
|
Результат
|
Нуртдинов
|
2008
|
0-1
|
Ткачев
|
2018
|
-
|
Микеска
|
2008
|
-
|
Кугрышев
|
2018
|
1-1
|
Антипов
|
2008
|
-
|
Умарк
|
2018
|
2-1
Вне программы буллитами отметились ведущие праздника Дмитрий Беляуш и Азамат Муратова. Оба забили. «Почти не упал», - позднее признавался Муратов.
Наглость Таратухина, чемпионы возвращаются в гонку
Выход 3 в 0 оказался скорее конкурсом изобретательности. Современное поколение «Салавата» попыталось схитрить, когда Артем Федоров встал перед пятаком и закрывал обзор вратарю Вадиму Тарасову. Старая гвардия оказалась еще наглее – к разыгрывающим выбежал Андрей Таратухин и прыгнул на ворота. Хитрые Умарк и Вячеслав Основин взяли себе по лишней шайбе и вместе с Кугрышевым побежали на ворота толпой. Но в итоге победу присудили команде чемпионов. Вряд ли кто-то расстроился.
|
Тройка
|
Результат
|
Ткачев, Кемппайнен, Хартикайнен
|
1-0
|
Заварухин, Волков, Сидякин
|
1-1
|
Хохряков, Бурдасов, Федоров
|
2-1
|
Антипов, Микеска, Гордеев + Таратухин
|
2-2
|
Кугрышев, Основин, Умарк
|
6-2
|
Нуртдинов, Терещенко, Тарасов
|
6-3
«Рыбка» снова на льду «Уфа-Арены»
Последним шуточным конкурсом и сразу на два балла была «рыбка». Вряд ли игроки современного состава даже знали, что это такое. Поэтому в этом конкурсе отцы оригинального празднования были непобедимы. Михал Микеска, Радек Филипп и Владимир Антипов вернули легендарный трюк на уфимский лед.
|
Тройка
|
Результат
|
Панин, Бурдасов, Солодухин
|
Новичков не судят
|
Микеска, Филипп, Антипов
|
Легендарный
Дубль Григоренко принес чемпионам победу
Мастер-шоу закончилось ничьей, а потешный матч выиграли чемпионы. И ведь никто им не давал спуску! Но даже если бы игра была настоящей – чемпионы заставили бы попотеть любого соперника.
В конце концов, это был их день и их радость.
Надежды – Чемпионы: 5-8
Голы: Ткачев, Сергеев, Хохряков, Ларсен, Основин – Григоренко х2, Шкотов, Антипов, Нуртдинов, Логинов, Заварухин, Волков
Игорь Григоренко, нападающий чемпионского состава:
- Я не ожидал такого праздника, который мы получили. Очень приятно, что пообщались с болельщиками. Они все помнят, подходят, поздравляют еще раз. Здорово.
- Не устали фотографироваться?
- Когда столько народа и все желают сфотографироваться – не уйти же! Мы же тоже люди, мы понимаем. Ничего страшного.
- Разницу поколений почувствовали?
- Да нет, куда еще, рано.
- Готовы им всем показать?
- Конечно. Вы на табло посмотрите, какой счет. Все получается. Надо чтобы болельщики смотрели на игру, на голы, радовались. Счет не принципиальный.
- О чем больше всего разговаривали, когда командой встретились?
- О том, кто чем занимается, как дела. Кто вообще как, кто где живет. Все отлично. Это обычные разговоры при встрече, когда долго не видишься.
- У вас лагерь. Не хотите заняться тренерской деятельностью, как Михал Микеска?
- А он этим занимается?
- Да, в Чехии, в молодежной команде.
- Я открыт для предложений, молодой человек.
Йоонас Кемппайнен, нападающий современного состава:
- Здорово, что прошел такой вечер. Приехали парни, которые брали тут Кубок. Думаю, это было здорово для них. Надеюсь, у нас тоже будет такой праздник через десять лет.
- Вы читали про этот состав?
- Я слышал про некоторых из них и знал по именам. Некоторые знакомые ребята есть. Чемпионские советы? Ничего особенного не было.
Владимир Антипов, капитан чемпионского состава:
- Хоть и прошло десять лет, такое ощущение, что это было вчера. Спасибо большое болельщикам, что они нас помнят и не забывают. К сожалению, не все сегодня смогли приехать на этот матч. Конечно, Сергея Михайловича Михалева не хватало. Все его помним и любим. Хочется пожелать сегодняшней команде успехов в этом сезоне и добыть еще один трофей.
- Кто для вас хоккейный болельщик?
- Болельщики поддерживают нас, как и десять лет назад. Мы играли именно для них. И они, конечно, своей энергией нас тогда толкали вперед, и Кубок во многом – их заслуга.
- Снова прикоснуться к Кубку – каково это было?
- Конечно, эмоции. Все это вспоминается, сидит внутри. Мы все помним это. Кубок выиграть было незабываемо. Спасибо большое, что пригласили на этот праздник, было приятно снова всех увидеть и пообщаться.
Работа журналиста почти была сорвана охраной
А теперь о ложке дегтя. К сожалению, для автора этих строк праздник не задался с самого начала. Корреспонденту не давали войти более часа – по неизвестным причинам его фамилия отсутствовала в списке допущенных журналистов. Фотографа редакции, например, спокойно пропустили на место праздника. Cпустя более часа бесполезного ожидания журналисту порекомендовали купить билет и пройти на арену, что и было сделано, ведь важнее – осветить праздник. К этому моменту, однако, уже начинались мероприятия на льду и возможности качественно осветить часть праздника в холле уже не было.
На самой арене один из охранников у гостевой раздевалки мешал без объяснения причин фотографировать на телефон и находиться у льда, как другим представителям СМИ. Отказывавшийся аргументировать свое поведение и называть имя охранник пытался отвести автора этих строк ото льда и требовал уйти, схватив за локоть. Позднее он же запретил посетить раздевалку команды чемпионов, выставив руку на пути и оттолкнув от входа. Других журналистов эта мера не коснулась.
Свои действия охранник аргументировал указаниями главы пресс-службы клуба. Комментария от пресс-службы на месте так же не было получено. И не удалось, ведь сославшись на окончание мероприятия, охранник выставил автора репортажа с арены.
Лишь спустя примерно час после окончания матча команд глава пресс-службы написал SMS, что в клубе разберутся в ситуации и о результатах сообщат. На момент написания этих строк никаких конкретных комментариев не последовало.
Фактически, работа по освещению праздника была омрачена этим инцидентом, и это тоже часть опыта по посещению Дня болельщика. Понятно, что пользы от этого нет никому никакой. По крайней мере, это не делает чести клубу, который говорит об открытости для прессы.
Хочется верить, что эта история – досадное недоразумение, отсутствие фамилии журналиста нашего агентства в списке – некая ошибка, а действия охраны – примитивное желание продемонстрировать власть.
P.s. Как выяснилось позднее, инцидент с журналистом, действительно, был связан с действиями одного из сотрудников службы охраны, и он коснулся не только редакции Медиакорсети. Еще пара журналистов "исчезли" из утвержденного пресс-службой списка. Виновный будет наказан, пообещали в клубе.