В Уфе возбудили уголовное дело против руководителя муниципального предприятия

По информации ведомства, руководитель взял на себя ответственность и без согласия Администрации принял в качестве уставного капитала 42 миллиона рублей от МУП в действующее при нем общество с ограниченной ответственностью. Также он принял частную коммерческую структуру в состав участников. Компания вложила в уставной капитал 5 млн рублей.
Кроме того, он решил увеличить уставной капитал общества через внесение дополнительных денежных средств. В результате доля предприятия уменьшилась, и право решающего голоса было утеряно.
В результате этих действий администрация города понесла материальный ущерб. В отношении руководителя в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление полномочиями».