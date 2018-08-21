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В Уфе возбудили уголовное дело против руководителя муниципального предприятия

21 августа 2018, 13:56
Уфимского руководителя одного из муниципальных предприятий прокуратура и управление экономической безопасностью подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об это сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, руководитель взял на себя ответственность и без согласия Администрации принял в качестве уставного капитала 42 миллиона рублей от МУП в действующее при нем общество с ограниченной ответственностью. Также он принял частную коммерческую структуру в состав участников. Компания вложила в уставной капитал 5 млн рублей.

Кроме того, он решил увеличить уставной капитал общества через внесение дополнительных денежных средств. В результате доля предприятия уменьшилась, и право решающего голоса было утеряно.

В результате этих действий администрация города понесла материальный ущерб. В отношении руководителя в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление полномочиями».

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