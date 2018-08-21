В Уфе возбудили уголовное дело против руководителя муниципального предприятия

По информации ведомства, руководитель взял на себя ответственность и без согласия Администрации принял в качестве уставного капитала 42 миллиона рублей от МУП в действующее при нем общество с ограниченной ответственностью. Также он принял частную коммерческую структуру в состав участников. Компания вложила в уставной капитал 5 млн рублей.