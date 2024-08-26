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Чиновник-взяточник

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2024
Чиновник прокрутил бюджет через сына в Башкирии
26 августа, 07:25
Подозреваемого во взяточничестве чиновника в Уфе задержали прямо на рабочем месте
14 мая, 11:26
Суд вынес решение по делу о взятке главы Минтранса Башкирии Клебанова
Соответствующее решение в отношении экс-министра вынес Советский районный суд Уфы, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
8 мая, 13:51
Экс-гендиректор «Мовисты», сотрудничавший с правительством РБ, останется в СИЗО
17 апреля, 05:47
2019
Экс-главе Нефтекамска оставили в силе вынесенный приговор
Рашит Давлетов обвиняется в превышении должностных полномочий.
21 ноября 2019, 07:22
2018
Чиновников и госслужащих ждет солидная прибавка к зарплате
Будут увеличены зарплаты, премии и пенсионное обеспечение.
20 сентября 2018, 05:56
В Уфе возбудили уголовное дело против руководителя муниципального предприятия
21 августа 2018, 08:56
Земельный вопрос испортил их: в Башкирии вместо спорткомплекса построили коттеджи
14 августа 2018, 04:41
2017
В Уфе госслужащий, обложивший данью подчинённых, заплатит крупный штраф
Начальник городской ветстанции обязал сотрудников платить ему по 10-15 тысяч рублей в месяц.
28 апреля 2017, 09:13

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