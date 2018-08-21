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В праздничный день жителей Башкирии ждет дождь и гроза

21 августа 2018, 10:06
В республике, согласно прогнозу МЧС по РБ, ожидается гроза и местами небольшой дождь. На некоторых участках дорог возможен туман. Ожидаемая видимость – 200-500 метров.

В республике, согласно прогнозу МЧС по РБ, ожидается гроза и местами небольшой дождь. На некоторых участках дорог возможен туман. Ожидаемая видимость – 200-500 метров.

По данным ведомства, завтра в Башкирии следует ждать переменную облачность. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20-25°, ночью + 7-12°.

В связи с погодными условиями возможно затрудненное движение транспорта и ограничение пропускной способности на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240.

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