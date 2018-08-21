В праздничный день жителей Башкирии ждет дождь и гроза

В республике, согласно прогнозу МЧС по РБ, ожидается гроза и местами небольшой дождь. На некоторых участках дорог возможен туман. Ожидаемая видимость – 200-500 метров.
По данным ведомства, завтра в Башкирии следует ждать переменную облачность. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20-25°, ночью + 7-12°.
В связи с погодными условиями возможно затрудненное движение транспорта и ограничение пропускной способности на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240.