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В Башкирии Алексея Чалых признали виновным в гибели 12 человек

21 августа 2018, 10:47
Владельцу реабилитационного центра «Содействие» дали 9 лет. Суд постановил, что в результате действий подсудимого погибло 12 человек.

Соучредителя и президента межрегиональной благотворительной общественной организации центр социальной адаптации «Содействие» Алексея Чалых осудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ и ч. 3 ст. 219 УК РФ.

По версии следствия, в период с января 2015 по март 2016 года он заключал договоры найма жилых помещений от имени людей, проходивших в «Содействии» реабилитацию. Это было сделано с целью скрыть от контролирующих органов деятельность центра.

В арендованном жилом доме в Стерлитамаке не было систем противопожарной охраны и эвакуационных выходов. Единственный выход из помещения закрывался на ключ. В результате пожара, который случился ночью 15 марта 2016 года прямо возле входной двери, 12 находившихся внутри здания человек, отравились продуктами горения и скончались.

В ходе следствия Алексей Чалых свою вину не признавал. Однако собранные доказательства позволили суду приговорить мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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