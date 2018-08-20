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В России цены на продукты обгонят инфляцию

20 августа 2018, 10:36
Эксперты Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) сообщают, что цены на продовольствие в стране будут расти быстрее, чем официальные прогнозы инфляции.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на слова главы президиума АКОРТ Сергея Белякова, рост может опередить официальную инфляцию в полтора-два раза.

По его словам, рост цен в розничной торговле уже отстает от оптовой , тороговые сети пытаются удержать своих покупателей.

С начала 2018 года свинина, говядина, телятина и баранина подорожали для розничных торговцев и производителей мясопродуктов от восьми до 60 процентов. - Похожая ситуация, но с меньшим разбросом, ожидается и для более дешевого сегмента — применительно к курятине. Для прочих видов мяса птицы картина не отличается. Таким образом, когда закончится «отсрочка», розничные цены на еду тоже подрастут — это произойдет примерно через месяц-полтора. Возможно, это будет временным явлением и рост все равно будет меньше, чем в опте, — заявил Беляков.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии с начала года, согласно данным Башстата, некоторые овощи подорожали в три раза.

Картошка с начала года подорожала в 1,5 раза, в том числе в июле рост составил 14,3%. Свекла с начала года подорожала в 3,0 раза, а морковь в 2,6 раза, в том числе на 14,7% и на 24,9% соответственно.

Мясо курицы подорожало на 6,2% (с начала года на 10,1%). Индейка стала в июле дороже на 3,3%. Зато яйца куриные подешевели – минус 7,4% в июле и минус 19,1% с начала года. Сахар – минус 1,9%.

Среди непродовольственных товаров немного выросли цены на одежду и обувь (+0,1-+2,6%), табачные изделия (+1,2%).

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