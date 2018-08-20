В России цены на продукты обгонят инфляцию

С начала 2018 года свинина, говядина, телятина и баранина подорожали для розничных торговцев и производителей мясопродуктов от восьми до 60 процентов. - Похожая ситуация, но с меньшим разбросом, ожидается и для более дешевого сегмента — применительно к курятине. Для прочих видов мяса птицы картина не отличается. Таким образом, когда закончится «отсрочка», розничные цены на еду тоже подрастут — это произойдет примерно через месяц-полтора. Возможно, это будет временным явлением и рост все равно будет меньше, чем в опте, — заявил Беляков.