В «Роснефти» спрогнозировали рост цен на топливо как минимум в полтора раза

Как сообщается на официальном сайте компании, эти меры призваны защитить внутренний рынок и будут означать «неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение».

В корпорации поддержали инициативу правительства о временном снижении акцизов для стабилизации цен на топливо. Тем не менее и эта мера, как считают руководители компании, недостаточна для решения проблем на рынке нефтепродуктов. В «Роснефти» считают, что нефтяники уже испытывают дополнительное давление» из-за чрезмерных налогов.

Напомним, с начала года бензин подорожал уже на три рубля. За последний месяц «Башнефть» уже шесть раз повысила цену. Наши собеседники, знакомые с ситуацией, объясняют стабильное еженедельное (а то и по два раза в неделю – такое тоже было) повышение цен на бензины ростом акцизов. В 2018 году изменение акцизов на топливо было произведено с 1 января, следующее изменение намечено на 1 июля.