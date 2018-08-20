В "Единой России" предложили отнять надбавки к пенсиям у депутатов и сенаторов

Одно из предложений - отмена пенсионных надбавок депутатам Госдумы и сенаторам. Сейчас размер доплаты депутатам составляет порядка 84,7 тыс руб. Депутатам-пенсионерам полагается часть этой суммы в зависимости от стажа работы в парламенте (55% - от 5 до 10 лет, 75% - более 10 лет, 0% - менее 5 лет). При этом предлагается сохранить все текущие льготы и выплаты для старшего поколения во время реформы по увеличению пенсионного возраста. От надбавок депутаты должны отказаться добровольно.