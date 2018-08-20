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В "Единой России" предложили отнять надбавки к пенсиям у депутатов и сенаторов

20 августа 2018, 21:12
И при этом сохранить ряд льгот у других пенсионеров.

Сегодня в Москве прошло заседание генсовета и совета руководителей фракции "Единой России", на котором были озвучены предложения по пенсионному законодательству, сообщает rostovgazeta.ru.

Одно из предложений - отмена пенсионных надбавок депутатам Госдумы и сенаторам. Сейчас размер доплаты депутатам составляет порядка 84,7 тыс руб. Депутатам-пенсионерам полагается часть этой суммы в зависимости от стажа работы в парламенте (55% - от 5 до 10 лет, 75% - более 10 лет, 0% - менее 5 лет). При этом предлагается сохранить все текущие льготы и выплаты для старшего поколения во время реформы по увеличению пенсионного возраста. От надбавок депутаты должны отказаться добровольно.

Также для пожилых людей было предложено ввести дополнительный отпуск, не влияющий на величину их зарплаты. Еще секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что партия будет настаивать на передаче всех средств взяточников в Пенсионный фонд.

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