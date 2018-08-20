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«Уфа» крупно проиграла в Москве столичному «Динамо»

20 августа 2018, 23:32
Счет матча – 3:0 в пользу хозяев поля.

Впервые в составе «Уфы» вышел бывший нападающий словенского клуба «Домжале» Ловро Бизяк, забивший единственный гол в ворота Беленова в противостоянии этих клубов во втором раунде Лиги Европы. Линия защиты также была обновлена: Табидзе – Тумасян – Пуцко. Не было в основе Сильвестра Игбуна, его скорее всего приберегли для матча с «Глазго Рейнджерс» 23 августа.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом московской команды. Первые опасные моменты создали уфимцы, Йокич вырезал на Бизяка, вратарь москвичей Шунин вступил в игру уже на третьей минуте матча.

Обляков с углового хорошо пробил, Пуцко замыкал передачу, но удар не пришелся в створ ворот. Затем опасные моменты создавать начали динамовцы. Панченко и Жозаиньо несколько раз пробивали по воротам Беленова, но успеха не достигли.

0:0 - с таким счетом команды ушли на перерыв.

Второй тайм получился у московской команды более агрессивным в атаке, и это принесло свои плоды. Сначала проход Жоазиньо и игра на Панченко, который забивает первый гол «Динамо» на 63 минуте.

Потом перехват после неудачного паса уфимцев в центре поля и стремительный выход Луценко, который обводящим ударом кладет второй мяч в дальний угол.

И наконец попытка Сысуева (заменившего Кротова) организовать атаку на последних минутах матча снова приводит к отбору мяча, и выхода Жоазиньо в штрафную. Тот своего не упускает и пробивает в ближний угол. 3:0 – московское «Динамо» зарабатывает свою первую победу, а «Уфа» остается в нижней части таблицы.

Следующий матч «Уфе» предстоит сыграть в Шотландии с «Глазго Рейнджерс» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Игра состоится 23 августа на стадионе, который вмещает 50 тысяч зрителей.

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