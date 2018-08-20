«Уфа» крупно проиграла в Москве столичному «Динамо»

И наконец попытка Сысуева (заменившего Кротова) организовать атаку на последних минутах матча снова приводит к отбору мяча, и выхода Жоазиньо в штрафную. Тот своего не упускает и пробивает в ближний угол. 3:0 – московское «Динамо» зарабатывает свою первую победу, а «Уфа» остается в нижней части таблицы.