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Рустэм Марданов призвал коллег по правительству поддержать ФК «Уфа»

20 августа 2018, 14:52
Поддержка команды полезна не только футбольному клубу, но и всей республике, считает премьер-министр.

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов на оперативном совещании правительства призвал своих коллег поддержать футбольный клуб «Уфа».

- На прошлой неделе «Уфа» успешно завершила выступление в третьем раунде Лиги Европы, - сказал премьер-министр. – И вышел в раунд плей-офф. Соперник будет очень серьезный – «Глазго рейнджерс», возглавляет его известный футболист, ныне тренер Стивен Джеррард.

- 30 августа в Уфе будет ответная встреча, - продолжил Рустэм Марданов. – Я попрошу всех поддержать нашу команду. Поддержка в двух предварительных раундах помогла ей успешно выступить. И это полезно не только клубу. В последние дни резко возросло количество ссылок на Уфу и Башкирию, растет узнаваемость нашего региона и его столицы.

Футбольный клуб «Уфа» сегодня подал документы на визы для поездки своих игроков в Великобританию в ускоренном порядке, рассказал Медиакорсети руководитель пресс-службы клуба Сергей Тыртышный.

- Пришлось в день матча вставать в шесть часов утра, - поделился он в телефонном разговоре. – Команда находится в Москве, играть будем в Химках. Надеемся, что все будет в порядке. Завтра мы должны получить визы.

Напомним, сегодня, 20 августа «Уфа» играет на выезде с московским «Динамо» (начало матча в 21.30 уфимского времени, трансляция на каналах БСТ и Матч-ТВ), 23 августа в Глазго «Уфа» встретится с местным «Рейнджерс», а ответный матч Лиги Европы состоится в Уфе 30 августа. Победитель по итогам двух встреч проходит в групповой этап еврокубка.

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