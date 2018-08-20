Рустэм Марданов призвал коллег по правительству поддержать ФК «Уфа»

- 30 августа в Уфе будет ответная встреча, - продолжил Рустэм Марданов. – Я попрошу всех поддержать нашу команду. Поддержка в двух предварительных раундах помогла ей успешно выступить. И это полезно не только клубу. В последние дни резко возросло количество ссылок на Уфу и Башкирию, растет узнаваемость нашего региона и его столицы.