В России могут ввести ограничение на число детей в одной семье

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей» подготовило министерство образования и науки России, сообщает Лента.ру.
«При передаче под опеку или попечительство ребенка численность детей в семье опекуна (попечителя) не должна превышать трех человек», — говорится в пятом пункте распоряжении ведомства, направленном в регионы.
Исключением из правил могут стать только случаи родных братьев и сестер, а также детей, которые ранее уже находились под опекой или были усыновлены одним человеком или супругами и воспитывались вместе.
Документ подписан заместителем министра Татьяной Синюгиной во вторник, 14 августа. Законопроект разработан в рамках президентского перечня поручений по вопросам опеки и попечительства над детьми-сиротами. Исполнителем распоряжения указано министерство образования и науки России.
Ранее министр образования России Ольга Васильева анонсировала предложение ужесточить требования к желающим усыновить ребенка и сократить допустимое число детей в приемной семье. Она заявила, что «семья не может быть как детский сад или семейный детский дом».