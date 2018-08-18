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В России могут ввести ограничение на число детей в одной семье

18 августа 2018, 12:32
Многодетные россияне не смогут брать под опеку или попечительство сирот.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей» подготовило министерство образования и науки России, сообщает Лента.ру.

«При передаче под опеку или попечительство ребенка численность детей в семье опекуна (попечителя) не должна превышать трех человек», — говорится в пятом пункте распоряжении ведомства, направленном в регионы.

Исключением из правил могут стать только случаи родных братьев и сестер, а также детей, которые ранее уже находились под опекой или были усыновлены одним человеком или супругами и воспитывались вместе.

Документ подписан заместителем министра Татьяной Синюгиной во вторник, 14 августа. Законопроект разработан в рамках президентского перечня поручений по вопросам опеки и попечительства над детьми-сиротами. Исполнителем распоряжения указано министерство образования и науки России.

Ранее министр образования России Ольга Васильева анонсировала предложение ужесточить требования к желающим усыновить ребенка и сократить допустимое число детей в приемной семье. Она заявила, что «семья не может быть как детский сад или семейный детский дом».

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