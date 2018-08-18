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Неделя в Башкирии: Голодовка, Лига Европы, дефолт и взрыв на заводе

18 августа 2018, 11:36
Самые важные события и материалы недели.

Медиакорсеть напоминает о том, что вы могли пропустить, но должны знать.

В понедельник, 13 августа, стало известно, что дольщики ЖК «Цветы Башкирии» объявили голодовку. В течение недели мы следили за ней и рассказали и о реакции госкомстроя РБ, и о том как проходит голодовка.

Во вторник, 14 августа, мы рассказали о том, как в Нефтекамске на земельном участке, предназначенном для спортивного комплекса, построили коттеджи. Чиновники уверяют, что это часть спорткомплекса – гостиницы.

Мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал Медиакорсети о планах по строительству нового футбольного стадиона.

В среду, 15 августа, мы опубликовали анализ принятых в вузы Башкирии студентов, как оказалось, львиная доля бюджетных мест достается поступившим по целевому приему.

В четверг, 16 августа, стало известно о том, что прокурору Учалинского района предъявили обвинение во взяточничестве.

«Уфа» в этот день сыграла на выезде вничью с «Прогресом» (Люксембург) и вышла в следующий раунд Лиги Европы, последний перед групповым этапом. Стало известно, что новым соперником в еврокубке для «Уфы» станет шотландский «Глазго Рейнджерс» со Стивеном Джеррардом во главе.

В этот же день одну из участниц голодовки дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» увезли на скорой.

В пятницу, 16 августа, в Санкт-Петербурге проводили в последний путь артиста Башдрама Владимира Абросимова, мы опубликовали отклики его коллег на это печальное известие.

Медиакорсеть решила вспомнить о дефолте 1998 года, которому в августе исполнилось ровно 20 лет, почитайте воспоминания уфимцев, очень познавательно и интересно.

Также в конце недели прошло заседание суда в Уфе, которым принято решение в пользу родственников погибших во время взрыва на нефтезаводе в 2016 году. Теперь, возможно, следствие включит в число обвиняемых ряд руководителей нефтезавода.

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