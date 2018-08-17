В Уфе мечети перед Курбан-Байрамом проверили пожарные

Проверили на предмет соответствия требованиям безопасности молитвенные залы, бытовые помещения и места, отведенные для приготовления праздничного угощения. Особенно тщательно проверили доступность эвакуационных выходов, наличие и исправность средств первичного пожаротушения, систему оповещения о пожаре. Со священнослужителями провели инструктаж о мерах и правилах пожарной безопасности.