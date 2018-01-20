В Башкирии в канун Крещения неизвестные обокрали церковь и мечеть

Два сообщения о краже поступили в отдел МВД Башкирии по Куюргазинскому району. В селе Ермолаево ограбили церковь на 50 тысяч рублей, также 6 тысяч рублей лишилась местная мечеть. Все средства были из частных пожертвований. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов ведется поиск злоумышленников.