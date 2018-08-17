В Башкирии задержали мужчину, который год был в федеральном розыске

В июле этого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Бдительный госавтоинспектор также обратил внимание на гражданина, который находился в пассажирском кресле. При проверке документов, оказалось, что этот тот самый мужчина, которого разыскивают за серию краж. Его доставили в отдел полиции и после избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.