В Башкирии задержали мужчину, который год был в федеральном розыске

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в 2017 году полицейские Благовещенского района задержали группу лиц, которые занимались кражами из гаражей и дачных участков. Одного из подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. 31-летний преступник, понимая, что ему придется отвечать перед законом, скрылся. Его объявили в федеральный розыск.
В июле этого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Бдительный госавтоинспектор также обратил внимание на гражданина, который находился в пассажирском кресле. При проверке документов, оказалось, что этот тот самый мужчина, которого разыскивают за серию краж. Его доставили в отдел полиции и после избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данному уголовному делу следственные действия завершены, материалы в ближайшее время будут переданы в суд.