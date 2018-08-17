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В Башкирии задержали мужчину, который год был в федеральном розыске

17 августа 2018, 14:44
Год назад его отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в 2017 году полицейские Благовещенского района задержали группу лиц, которые занимались кражами из гаражей и дачных участков. Одного из подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. 31-летний преступник, понимая, что ему придется отвечать перед законом, скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

В июле этого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Бдительный госавтоинспектор также обратил внимание на гражданина, который находился в пассажирском кресле. При проверке документов, оказалось, что этот тот самый мужчина, которого разыскивают за серию краж. Его доставили в отдел полиции и после избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данному уголовному делу следственные действия завершены, материалы в ближайшее время будут переданы в суд.

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