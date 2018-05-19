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Полиция объявила в розыск мужчину, напавшего с ножом на женщину в Уфе
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Полиция объявила в розыск мужчину, напавшего с ножом на женщину в Уфе

Сегодня, 12:15ГородРазиф АбдуллинФото: 02.мвд.рф
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