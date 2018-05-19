Полиция объявила в розыск мужчину, напавшего с ножом на женщину в Уфе

Утром 17 мая неизвестный мужчина в подъезде дома по улице Магистральной, угрожая орудием, похожим на нож, похитил у местной жительницы денежные средства в сумме 4,5 тысячи рублей. Теперь его разыскивает полиция.

- Всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту или узнал подозреваемого, просьба позвонить по телефонам: 8(347) 279-39-02, 281-02-02, 8-917-800-34-23, телефон доверия: 279-32-92, либо 02 или в ближайшее отделение полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.