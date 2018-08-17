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В Башкирии рабочие Учалинского комбината похитили имущество завода на 2,5 млн рублей

17 августа 2018, 09:56
В Следственном комитете республики по данному факту возбуждено уголовное дело.

Двух бывших сотрудников Сибайского филиала Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» подозревают в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году начальник участка известнякового карьера и старший механик разработали преступную схему по хищению и дальнейшей реализации вверенного им имущества предприятия. С января 2015 по май 2016-го они вывозили с территории завода дробящие и распорные плиты. В дальнейшем они продавали его предпринимателям. Затем один из рабочих списывал похищенные плиты с баланса предприятия. За это время им удалось таким образом похитить более 2,5 млн рублей.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося, изъята необходимая документация, выясняется круг всех причастных к делу лиц.

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