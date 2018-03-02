В Уфе микрофинансовая организация похитила у граждан 76 миллионов рублей

С заявлениями в полицию уже обратились 14 человек.
38-летний учредитель и директор организации по микрофинансированию населения и его 34-летний соучастник присвоили себе имущество клиентов, сообщили в пресс-службе МВД по республике. От их действий 14 гражданам был нанесен ущерб в 76 миллионов рублей. По информации Медиакорсети, речь идет о компании "Уфимские деньги".
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Один из обвиняемых сейчас под стражей, второй под подпиской о невыезде.
Граждане, которые считают себя потерпевшими от действий руководителей фирмы, могут обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции или в МВД по республике по адресу улица Ленина, 7.
Напомним, жители Башкирии за 2017 года взяли взаймы около десяти миллиардов рублей в микрозаймах, сообщили в национальном банке республики.
По сравнению с 2016 годом - это на 7,3 процента больше. Так, количество заемщиков в 2017 году составило более 800 тысяч человек. Отметим, что в настоящее время Банк России принимает меры для того, чтобы ограничить рекламу деятельности микрофинансовых организаций.