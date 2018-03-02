В Уфе микрофинансовая организация похитила у граждан 76 миллионов рублей

38-летний учредитель и директор организации по микрофинансированию населения и его 34-летний соучастник присвоили себе имущество клиентов, сообщили в пресс-службе МВД по республике. От их действий 14 гражданам был нанесен ущерб в 76 миллионов рублей. По информации Медиакорсети, речь идет о компании "Уфимские деньги".

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Один из обвиняемых сейчас под стражей, второй под подпиской о невыезде.

Граждане, которые считают себя потерпевшими от действий руководителей фирмы, могут обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции или в МВД по республике по адресу улица Ленина, 7.

Напомним, жители Башкирии за 2017 года взяли взаймы около десяти миллиардов рублей в микрозаймах, сообщили в национальном банке республики.