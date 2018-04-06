В Башкирии женщина превратилась тяжело больной и похитила 400 тысяч

Женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, обвиняемая создала в 2014 году вымышленный аккаунт в социальной сети «Вконтакте» и познакомилась с парнем. Вступив с ним в виртуальные романтические отношения, она сообщила о том, что нуждается в деньгах для оплаты лечения тяжелого заболевания.

Молодой человек, даже не подозревая об обмане, за полтора года перечислил ей более 400 тысяч рублей. Однако за все это время мужчина так и не увидел свою виртуальную знакомую, поскольку та постоянно отказывалась от личных встреч. Вскоре дама сердца и вовсе пропала.

Мужчина, осознавая, что стал жертвой мошеннических действий написал заявление в правоохранительные органы.