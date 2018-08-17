Стивен Джеррард вместе с «Глазго Рейнджерс» приедет в Уфу

Вчера, 16 августа, состоялись ответные матчи третьего раунда Лиги Европы, «Уфа» после ничьей (2:2) с люксембургским «Прогресом» вышла в раунд плей-офф, победитель которого выходит в групповой этап еврокубка. И вчера стал известен соперник «Уфы» в этом этапе – шотландский «Глазго Рейнджерс».
Шотландцы одолели словенский «Марибор» (3:1, 0:0) и теперь сразятся с «Уфой» за выход в групповой этап Лиги Европы. Первый матч пройдет в Глазго 23 августа на стадионе вместимостью 50 тысяч зрителей. Ответная игра состоится в Уфе 30 августа.
О сопернике
«Глазго Рейнджерс» основан в 1872 году, в еврокубках участвует с 1956 года, в 1972 году клуб завоевал Кубок обладателей кубков, победив в финале московское «Динамо». В Шотландии «Рейнджерс» является самым титулованным клубом, команда побеждала в национальном чемпионате 54 раза и 33 раза завоевывала Кубок страны. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Шотландии.
Главным тренером команды является бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард. За последние 10 лет это уже восьмой тренер в клубе, что не может говорить о стабильной ситуации в клубе.
Шотландский клуб не проходил дальше третьего квалификационного раунда Лиги Европы с 2011 года. В прошлом сезоне он был остановлен в первом же раунде недавним противником «Уфы» люксембургским «Прогресом», что говорит о неких шансах для уфимской команды.
Состав «Глазго Рейнджерс» в этом году сильно обновился, сообщает ТАСС. Клуб пополнился несколькими новичками, среди которых бывший защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган и канадский полузащитник Скотт Арфилд, проведший больше 300 игр в чемпионате Англии за разные команды.
Основной угрозой в нападении будущего соперника «Уфы» является колумбийский форвард Альфредо Морелос. 22-летний нападающий провел за шотландский клуб 35 матчей, в которых забил 14 голов. В нынешнем розыгрыше еврокубков он уже забил два мяча.