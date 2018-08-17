Стивен Джеррард вместе с «Глазго Рейнджерс» приедет в Уфу

«Глазго Рейнджерс» основан в 1872 году, в еврокубках участвует с 1956 года, в 1972 году клуб завоевал Кубок обладателей кубков, победив в финале московское «Динамо». В Шотландии «Рейнджерс» является самым титулованным клубом, команда побеждала в национальном чемпионате 54 раза и 33 раза завоевывала Кубок страны. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Шотландии.