В Башкирии дольщики «Интеграла» отсудили право собственности на квартиры

120 дольщиков застройщика-банкрота АО «Интеграл» обратились в Арбитражный суд Башкирии с требованием вывести из конкурсной массы многоквартирный дом на Комсомольском проспекте 54/1 в городе Нефтекамске. Под конкурсной массой понимается все имущество должника, которое принадлежало ему к моменту старта этапа конкурсного производства.
Арбитражный управляющий направил ходатайство в арбитражный суд. В суде госкомстрой Башкирии в полном объёме поддержал ходатайство арбитражного управляющего.
- Своим решением Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил требования,- сообщила в пресс-службе госкомстроя РБ.
Теперь дольщики дома на Комсомольском проспекте 54/1 в Нефтекамске смогут зарегистрировать право собственности на квартиры. Напомним, в соответствии с утвержденной госкомстроем РБ дорожной картой ввод в эксплуатацию объектов АО «Интеграл» планируется в 2019-2020 годах.