В Башкирии дольщики «Интеграла» отсудили право собственности на квартиры

120 дольщиков застройщика-банкрота АО «Интеграл» обратились в Арбитражный суд Башкирии с требованием вывести из конкурсной массы многоквартирный дом на Комсомольском проспекте 54/1 в городе Нефтекамске. Под конкурсной массой понимается все имущество должника, которое принадлежало ему к моменту старта этапа конкурсного производства.