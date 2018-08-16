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В Башкирии дольщики «Интеграла» отсудили право собственности на квартиры

16 августа 2018, 16:22
Арбитражный суд принял их сторону.

120 дольщиков застройщика-банкрота АО «Интеграл» обратились в Арбитражный суд Башкирии с требованием вывести из конкурсной массы многоквартирный дом на Комсомольском проспекте 54/1 в городе Нефтекамске. Под конкурсной массой понимается все имущество должника, которое принадлежало ему к моменту старта этапа конкурсного производства.

Арбитражный управляющий направил ходатайство в арбитражный суд. В суде госкомстрой Башкирии в полном объёме поддержал ходатайство арбитражного управляющего.

- Своим решением Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил требования,- сообщила в пресс-службе госкомстроя РБ.

Теперь дольщики дома на Комсомольском проспекте 54/1 в Нефтекамске смогут зарегистрировать право собственности на квартиры. Напомним, в соответствии с утвержденной госкомстроем РБ дорожной картой ввод в эксплуатацию объектов АО «Интеграл» планируется в 2019-2020 годах.

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