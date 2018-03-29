Объекты «Интеграла» в Башкирии поможет достроить компания из Удмуртии

Сотрудники госкомитета РБ по строительству и архитектуре пообщались по телефону с министерством строительства и жилищной политики Удмуртской республики о завершении строительства объектов ОАО «Интеграл» на территории Башкирии и Удмуртии, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по строительству и архитектуре.

В ходе телефонного разговора стороны подтвердили готовность к оперативному обмену информации, чтобы увеличить контроль за положением дел по данным объектам.

Напомним, во время расширенного совещания участники долевого строительства предложили рассмотреть возможность участия в достройке объектов ОАО «Интеграл» удмуртской компании «Зардон-групп».

Региональный оператор выработал план действий по возможности привлечения данного застройщика. Сейчас представители «Зардон-групп» изучают недострои, чтобы оценить, насколько возможно завершить строительство объектов ОАО «Интеграл».