Госстрой Башкирии нашел новых инвесторов для объектов компании «Интеграл»
Инвесторы рассказали об опыте завершения строительства объектов «Интеграла», который был успешно применен в Удмуртии.
Сегодня, 14 марта, в Госстрое Башкирии прошло очередное рабочее совещание по вопросам завершения строительства объектов ОАО «Интеграл». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в совещании приняли участие представители инициативных групп-дольщиков, администрации городов Нефтекамска, Уфы, а также Регистрационной палаты, принявшей участие в обсуждении деталей передачи данных объектов новому застройщику.
Как заверили представители Госстроя РБ, потенциальный инвестор уже подтвердил свое участие в завершении строительства домов в Ижевске и обдумывает возможность своего участия в спасении долгостроев в Нефтекамске и Уфе.
Как раз сегодня представители инвестора приступают к сбору информации о вышеупомянутых объектах в Уфе и Нефтекамске, чтобы на ее основе оценить ситуацию и подтвердить свое участие в проектах.
В ходе совещания также был выработан совместный план действий по выборам нового внешнего управляющего.
- Представителю администрации города Нефтекамск было поручено провести разъяснительную беседу среди дольщиков, объяснить позицию властей в вопросе завершения данных объектов, чтобы было единое понимание проблемы, - сообщили в Госстрое.
Госстрой РБ взял на себя обязательство проработать все вопросы с банками.
На совещании также было поручено представителям инициативных групп каждого дома собрать доверенности с граждан, чтобы они могли единогласно представлять их права.
Следующую встречу по данному вопросу в Госкомитете наметили не позднее 28 марта.
Кстати, на следующую неделю намечена встреча мэра Уфы Ирека Ялалова с дольщиками по интересующим их вопросам.