Госстрой Башкирии нашел новых инвесторов для объектов компании «Интеграл»

Сегодня, 14 марта, в Госстрое Башкирии прошло очередное рабочее совещание по вопросам завершения строительства объектов ОАО «Интеграл». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в совещании приняли участие представители инициативных групп-дольщиков, администрации городов Нефтекамска, Уфы, а также Регистрационной палаты, принявшей участие в обсуждении деталей передачи данных объектов новому застройщику.

Как заверили представители Госстроя РБ, потенциальный инвестор уже подтвердил свое участие в завершении строительства домов в Ижевске и обдумывает возможность своего участия в спасении долгостроев в Нефтекамске и Уфе.

Как раз сегодня представители инвестора приступают к сбору информации о вышеупомянутых объектах в Уфе и Нефтекамске, чтобы на ее основе оценить ситуацию и подтвердить свое участие в проектах.

В ходе совещания также был выработан совместный план действий по выборам нового внешнего управляющего.

- Представителю администрации города Нефтекамск было поручено провести разъяснительную беседу среди дольщиков, объяснить позицию властей в вопросе завершения данных объектов, чтобы было единое понимание проблемы, - сообщили в Госстрое.

Госстрой РБ взял на себя обязательство проработать все вопросы с банками.

На совещании также было поручено представителям инициативных групп каждого дома собрать доверенности с граждан, чтобы они могли единогласно представлять их права.

Следующую встречу по данному вопросу в Госкомитете наметили не позднее 28 марта.