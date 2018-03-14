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Госстрой Башкирии нашел новых инвесторов для объектов компании «Интеграл»
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Госстрой Башкирии нашел новых инвесторов для объектов компании «Интеграл»

Сегодня, 16:12ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Пресс-служба Госкомстроя РБ
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