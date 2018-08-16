«Уфа» вышла в следующий раунд Лиги Европы, сыграв вничью с «Прогресом»

2:1 – такой счет «Уфу» не устраивает. Команда выглядит уставшей, и тут также сыграла замена. Томаров выпускает на поле Кротова. Тот на последней добавленной минуте цепляется за длинный мяч, прицельно отдает пас на набегающего Пауревича, и тот забивает решающий мяч. 2:2 – ничья, которая выводит «Уфу» в следующий раунд.