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«Уфа» вышла в следующий раунд Лиги Европы, сыграв вничью с «Прогресом»

16 августа 2018, 22:06
Дважды уфимская команда проигрывала по ходу матча.

Ответная игра «Уфы» в третьем раунде Лиги Европы с люксембургским «Прогресом» была тяжелой, «Уфа» дважды уступала в счете, но сумела отыграться в самом конце матча. 2:2 – ничья выводит «Уфу» в раунд плей-офф, после которого уже следует групповой этап еврокубка.

Уже на второй минуте встречи хозяева поля вышли вперед, прострел-пас с фланга Павел Аликин попытался отбить, но срезал в свои ворота. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу «Прогреса».

Начало второго тайма, и быстрый гол проводят уфимцы. Пауревич головой переправляет мяч в ворота, голкипер не успевает до него дотянуться. 1:1 – счет, при котором «Уфа» проходит дальше.

Разумеется, хозяева поля ринулись забивать второй мяч, который давал право на дополнительное время. Тренерский штаб производит замены, и свежий нападающий Тореш головой забивает второй мяч в ворота Беленова.

2:1 – такой счет «Уфу» не устраивает. Команда выглядит уставшей, и тут также сыграла замена. Томаров выпускает на поле Кротова. Тот на последней добавленной минуте цепляется за длинный мяч, прицельно отдает пас на набегающего Пауревича, и тот забивает решающий мяч. 2:2 – ничья, которая выводит «Уфу» в следующий раунд.

Теперь остается узнать, кто будет соперником уфимской команды – «Глазго Рейнджерс» или «Марибор», первую игру в этой паре выиграл «Глазго Рейнджерс» - 3:1. Вполне вероятно, что именно эта шотландская команда станет соперником «Уфы» в раунде плей-офф.

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