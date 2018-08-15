Вызов рынка: Вузы Башкирии приняли меньше бюджетников, но больше целевиков

- Не могу согласиться с тем, что качество знаний целевиков намного уступает другим абитуриентам. Мы в БГПУ установили планку качества, ниже которой абитуриенты-целевики и иные льготники опускаться не должны. На направлении «Русский язык и литература» это 160 баллов. Так что нельзя сказать, что мы пустили этот процесс на самотек. Из 13 целевиков там шестеро абитуриентов по результатам ЕГЭ показали результаты от 160 до 200 баллов. Конечно, это ниже 230 баллов, о которых вам сообщила мама не поступившей абитуриентки. На это я могу возразить следующее: главная задача нашего вуза – не столько дать образование студентам, сколько обеспечить школы учителями. Точно известно, что сейчас в наших школах не хватает учителей начальных классов, учителей иностранных языков и других преподавателей. Это вызов рынка. Из тех или иных районов поступили заявки на подготовку учителей, и мы должны их выполнить. Таков порядок, установленный Министерством науки и образования РФ, - пояснил Раиль Асадуллин. – В целом мы оцениваем результаты набора абитуриентов в этом году положительно. Средний балл поступивших достиг 210, а в прошлом году он был 180. Прием целевиков также сыграл в этом процессе свою роль.