Вызов рынка: Вузы Башкирии приняли меньше бюджетников, но больше целевиков

По итогам нынешней приемной кампании в вузах Башкирии выяснилась интересная деталь. По многим направлениям в списках поступивших оказалась очень велика доля абитуриентов, поступивших по целевым направлениям от предприятий или госструктур, причем этот показатель кое-где в 3-4 раза превосходил число абитуриентов, поступивших в вузы учиться за счет бюджета.
- Наша дочь набрала по итогам ЕГЭ 235 баллов, нам все говорили, что с такими хорошими результатами мы легко поступим в вуз. Дочь решила поступать на филфак в БГПУ, - рассказала Медиакорсети уфимка Светлана, мама абитуриентки. - Однако ее в вуз не приняли, сказали, что не хватило баллов. Представляете? На сайте мы убедились, что на бюджетное обучение поступили всего семь человек, зато было принято 13 человек целевиков, у половины из которых результаты ЕГЭ не дотягивают даже до 200 баллов! В приемной комиссии нам сказали, что ничего не могут с этим поделать, они получили такое указание «сверху».
Мы изучили информацию на сайте Башгоспедуниверситета имени Акмуллы и убедились, что Светлана права. На бюджетное обучение по профилю «Русский язык и литература» в этом году действительно смогли поступить всего семь студентов при том, что в целом было подано 201 заявление, то есть конкурс превысил 9 человек на место. При этом предполагалось принять 22 бюджетника, из них три места должны были получить льготники из числа сирот или инвалидов и 14 мест – целевики. Таким образом, первоначально бюджетникам вообще «светили» не больше пяти учебных мест, позднее от льготников и целевиков убрали по одному месту и передали их бюджетникам. Крайняя абитуриентка, которая смогла поступить на бюджетное обучение на данную специальность – «Русский язык и литература», набрала по итогам ЕГЭ 243 балла.
По словам собеседницы, больше всего ее возмутил тот факт, что вскоре после публикации результатов приема в вуз им домой позвонили представители университета и стали уговаривать дочь поступить на коммерческое отделение. Медиакорсеть решила прояснить ситуацию и обратилась за комментариями к ректору Башгоспедуниверситета имени Акмуллы Раилю Асадуллину, который также возглавляет и Совет ректоров вузов РБ.
- Решение о принятии определенного количества целевиков принимается не вузами, а их учредителем – в нашем случае это Министерство науки и образования России. Целевики – это студенты, обучение которых оплачивается из бюджета государства или предприятия, «заказывающего» их обучение и гарантирующего дальнейшее трудоустройство. Предполагается, что ребята по окончании вуза будут как минимум три года работать на этого «заказчика», - пояснил Раиль Асадуллин. – Если такие студенты бросят учебу либо не отработают положенные три года, они должны будут вернуть средства, потраченные на их обучение.
Он подтвердил, что в этом году и в самом деле количество целевиков по ряду специальностей оказалось больше, чем ранее. Естественно, из-за этого меньше осталось мест для других студентов. Однако ректор не видит в такой ситуации большой проблемы.
- Не могу согласиться с тем, что качество знаний целевиков намного уступает другим абитуриентам. Мы в БГПУ установили планку качества, ниже которой абитуриенты-целевики и иные льготники опускаться не должны. На направлении «Русский язык и литература» это 160 баллов. Так что нельзя сказать, что мы пустили этот процесс на самотек. Из 13 целевиков там шестеро абитуриентов по результатам ЕГЭ показали результаты от 160 до 200 баллов. Конечно, это ниже 230 баллов, о которых вам сообщила мама не поступившей абитуриентки. На это я могу возразить следующее: главная задача нашего вуза – не столько дать образование студентам, сколько обеспечить школы учителями. Точно известно, что сейчас в наших школах не хватает учителей начальных классов, учителей иностранных языков и других преподавателей. Это вызов рынка. Из тех или иных районов поступили заявки на подготовку учителей, и мы должны их выполнить. Таков порядок, установленный Министерством науки и образования РФ, - пояснил Раиль Асадуллин. – В целом мы оцениваем результаты набора абитуриентов в этом году положительно. Средний балл поступивших достиг 210, а в прошлом году он был 180. Прием целевиков также сыграл в этом процессе свою роль.
Расхожее предположение о том, что среди целевиков максимум составляют «блатные», получившие направления на учебу по договоренности, Раиль Асадуллин считает некорректным.
- Мы, как представители вузов, не можем оценивать это мнение. Это, скорее, вопрос принципиальности представителей местных властей и предприятий, присылающих нам абитуриентов по целевым договорам. Чтобы свести такую вероятность к минимуму, мы как раз и установили планку качества для целевиков, - сказал он.
Ректор также прокомментировал и тот факт, что представители вуза обзванивали абитуриентов с хорошими баллами и предлагали им поступать на коммерческое обучение.
- Сожалею, что не все смогли поступить на учебу. Возможно, речь идет об очень способных ребятах. Я сам дал установку провести обзвон не прошедших конкурс абитуриентов, причем просил делать это, проявляя большое уважение к абитуриентам и их родителям. Вуз ведь тоже заинтересован в притоке сильных студентов. Если у них есть желание учиться именно в нашем университете, мы готовы предоставить им общежитие, возможность лечиться в профилактории, материальную помощь и рассрочку при оплате обучения, - уточнил Раиль Мирваевич.
При этом, по его словам, несмотря на кажущийся наплыв целевиков в рамках нынешней приемной кампании, далеко не все вузы региона выполнили стопроцентную норму по их набору. Так, БГПУ набрал лишь 62% целевиков от госзадания, БГАУ – также около 60%. Больше всего целевиков оказалось в медицинском университете.
Означает ли это, что год от года обычным студентам, не имеющим никаких льгот, станет все сложнее поступить на бюджетное обучение? Особенно, если учесть, что в последнее время власти республики стали проявлять беспокойство по поводу отъезда студентов за пределы Башкирии.
- Отток студентов за пределы региона не стоит объяснять только недостатком бюджетных мест в вузах. Это будет неправильно, заявляю, как председатель Совета ректоров вузов. Нередко ребята уезжают учиться в соседние регионы, например, потому что туда им ближе добираться на учебу, – так обстоят дела со студентами из Зауралья, которые выбирают вузы Магнитогорска или Оренбуржья, - рассказал Раиль Асадуллин. – Уверяю вас, что наши вузы востребованы, к нам приезжают поступать и из соседних регионов, и из зарубежных стран. Наши вузы стараются привлечь стобалльников и успешных выпускников школ на учебу, гарантируют им повышенные стипендии.
Что же касается привлечения учителей на работу в сельские районы, то этот вопрос пока остается открытым. Распределения на работу после вуза, как это было в советское время, по словам Раиля Асадуллина, точно не будет, поскольку это противоречит Конституции, обязать работать на определенном месте можно только целевиков. Чтобы привлечь молодых педагогов в сельские школы, в этом году впервые 30 человек получат по 200 тысяч рублей из бюджета республики, а также надбавки к зарплате. В Минобразования Башкирии надеются, что эта мера принесет положительные результаты и обещают в будущем расширить квоту молодых учителей, которым полагается такая материальная поддержка.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.
Для справки
По данным Министерства образования Башкирии, в этом году вузы республики должны набрать 9326 первокурсников, которые смогут обучаться на бюджетной основе (то есть за счет государства). В их число входят 5024 бакалавров, 1212 специалистов, 3090 магистров. Непосредственно выпускников школ касаются бюджетные места на бакалавриате и специалитете – то есть в общей сложности государство готово оплачивать учебой 6236 мест в вузах. Если учесть, то по официальным данным, всего в этом году из вузов Башкирии выпустились свыше 18 тысяч одиннадцатиклассников, получается, что на бюджетные места могут рассчитывать меньше трети выпускников школ региона.