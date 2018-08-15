В Уфе в День празднования Курбан-байрам пройдет Халяль Fest

Праздник пройдет с 11.00 до 17.00 в этно-парке «Ватан». В 13.00 состоится концерт, желающих также будут угощать бесплатным пловом. Организаторы праздника — мэрия Уфы, ЦДУМ России, Общественная организация поддержки и развития социально-значимых проектов «Деловой клуб Ферзь».