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В Уфе в День празднования Курбан-байрам пройдет Халяль Fest

15 августа 2018, 10:04
В программе фестиваля — спортивные состязания по борьбе куреш, стрельбе из лука, регби, пейнтболу, волейболу.

Праздник пройдет с 11.00 до 17.00 в этно-парке «Ватан». В 13.00 состоится концерт, желающих также будут угощать бесплатным пловом. Организаторы праздника — мэрия Уфы, ЦДУМ России, Общественная организация поддержки и развития социально-значимых проектов «Деловой клуб Ферзь».

Цель Kurban Halal Fest, как сообщают организаторы фестиваля, - популяризация духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, профилактика экстремизма и нетерпимости в обществе, сплочение братских отношений между конфессиями и национальностями.

В течение всего фестиваля будет работать ярмарка, детей будут развлекать аниматоры.

В мэрии Уфы уточнили, что мероприятие ежегодно посещают до 5 тысяч человек разных национальностей и вероисповеданий.

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