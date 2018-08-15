В Уфе в День празднования Курбан-байрам пройдет Халяль Fest

Праздник пройдет с 11.00 до 17.00 в этно-парке «Ватан». В 13.00 состоится концерт, желающих также будут угощать бесплатным пловом. Организаторы праздника — мэрия Уфы, ЦДУМ России, Общественная организация поддержки и развития социально-значимых проектов «Деловой клуб Ферзь».
Цель Kurban Halal Fest, как сообщают организаторы фестиваля, - популяризация духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, профилактика экстремизма и нетерпимости в обществе, сплочение братских отношений между конфессиями и национальностями.
В течение всего фестиваля будет работать ярмарка, детей будут развлекать аниматоры.
В мэрии Уфы уточнили, что мероприятие ежегодно посещают до 5 тысяч человек разных национальностей и вероисповеданий.