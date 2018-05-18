Под Уфой создадут центр жертвоприношений для празднования Курбан-байрам

В Уфе к празднованию Курбан-байрама планируют создать Курбан-центр, где верующие мусульмане смогут совершить обряд жертвоприношения и снабдить население мясной продукцией «Халяль», пишет «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на слова заместителя премьер-министра правительства региона Ильшата Фазрахманова.

По его словам, обряд жертвоприношения проходит сегодня в 18 мечетях Уфы.

- За процессом жертвоприношения наблюдают люди, некоторым из них это представляется негуманным, не соответствующим этическим нормам. Кроме того, жертвенные животные могут стать источником распространения заразных болезней, таких как ящур, бруцеллез, эхинококкоз и другие, — отметил Фазрахманов.

Напомним, ранее мэр Уфы Ирек Ялалов на очередном оперативном заседании высказался о том, что обряды мусульманского жертвоприношения не должны проходить на глазах у массового скопления граждан.

- Повсеместная резня должна уйти в прошлое. Так не должно быть – что люди с балконов домов наблюдают, как на улице режут барана. Мы живем в толерантном обществе, поэтому у нас не должно так быть, что представители одной религии ущемляют права сторонников другой веры. Нужно продумать организацию закрытых мест для этого. Кстати, раньше такого не было, только в последнее время стали резать животных практически где попало, - подчеркнул Ялалов.

Власти между тем уверены, что новый центр позволит соблюсти все ветеринарные норм, поможет провести соответствующие экспертизы и сопроводительные документы.