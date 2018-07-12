В мэрии Уфы рассказали, где будут массово резать баранов на Курбан-байрам

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, располагаться она будет перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе Уфы, близ поселка Зинино. Решение принято в связи с обращением Управления ветеринарии республики.

Напомним, празднование Курбан-байрама в этом году состоится 21-23 августа. 21 августа в республике решением правительства объявлен выходным днем.

На площадке у торгового центра прошло выездное совещание по подготовке к проведению религиозного обряда под руководством замглавы администрации Уфы Сынтимира Баязитова, в котором приняли участие чиновники правительства республики, управления ветеринарии, мусульманские священнослужители и другие.

На совещании предложили увеличить в дни празднования пассажирские маршруты из города в поселок Зинино и в обратном направлении, выделении мест для каждой мечети, которые изъявят желание проводить обряды, составить схемы размещения загонов, установить биотуалеты, контейнеры для мусора и дальнейшей утилизации биологических отходов.

Напомним, ранее мэр Уфы Ирек Ялалов на очередном оперативном заседании высказался о том, что обряды мусульманского жертвоприношения не должны проходить на глазах у массового скопления граждан.