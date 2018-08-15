В 80 лет от рака скончался детский писатель Эдуард Успенский

Известную историю про Чебурашку автор сочинил в 29 лет. Успенский выступил автором таких произведений, как "Колобок идет по следу", "Разноцветная семейка", "Красная Рука, Чёрная Простыня, Зеленые Пальцы (страшные повести для бесстрашных детей)" и многих других. Он также стал автором сценария к картине "Пластилиновая ворона", придумал и вел передачи на радио и телевидении: "Радионяня", "АБВГДейка", "В нашу гавань заходили корабли".