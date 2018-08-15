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В 80 лет от рака скончался детский писатель Эдуард Успенский

15 августа 2018, 10:43
Он известен всем по крокодилу Гене, Чебурашке и каникулам в Простоквашино.

14 августа в Москве на 81-м году жизни скончался известный детский писатель, создатель повести «Крокодил Гена и его друзья» и цикла книг «Каникулы в Простоквашино» Эдуард Николаевич Успенский, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на родственников и знакомых писателя.

В последние годы легендарный детский писатель Эдуард Николаевич Успенский страдал от онкологической болезни. Он вернулся из Германии, где проходил курс лечения, в начале августа. 9 августа его состояние резко ухудшилось, писатель потерял сознание. Супруга вызвала скорую помощь, но спасти жизнь Успенского не удалось.

Эдуард Успенский родился в Егорьевске 22 декабря 1937 года. Еще в школьные годы он начал сочинять стихи и рассказы. В детстве зачитывался Виктором Гюго, Майном Ридом, Проспером Мериме, Александром Дюма и многими другими авторами.

Известную историю про Чебурашку автор сочинил в 29 лет. Успенский выступил автором таких произведений, как "Колобок идет по следу", "Разноцветная семейка", "Красная Рука, Чёрная Простыня, Зеленые Пальцы (страшные повести для бесстрашных детей)" и многих других. Он также стал автором сценария к картине "Пластилиновая ворона", придумал и вел передачи на радио и телевидении: "Радионяня", "АБВГДейка", "В нашу гавань заходили корабли".

Произведения легендарного писателя издавались на 25 иностранных языках и приобрели популярность в Голландии, Франции, Японии, Финляндии и США.

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