На 81-м году жизни умер советский и российский писатель Владимир Маканин

Его похоронят в поселке Красный под Ростовом-на-Дону.

Известный советский и российский писатель Владимир Маканин умер на 81 году жизни, сообщает РИА Новости. Как сообщает издание, он умер у себя дома в поселке Красный под Ростово-на-Дону. В последнее время он сильно болел. У мужчины осталось жена, две дочери, двое внуков, правнук. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома.